不得用於軍事用途、控制權被削弱…Google吞下顧慮收購DeepMind都因他

哈薩比斯堅持要有營運自主權。他希望保留DeepMind 獨特的招募方式與企業文化；他還堅持要繼續留在倫敦。

與此同時，哈薩比斯與蘇利曼堅持要求，必須預先對DeepMind 技術的用途加上限制：不得用於軍事用途；必須成立倫理與安全審查委員會（成員包括DeepMind 創辦人與若干外部重量級人士），以稀釋Google 對這項技術的控制權。

本文摘自《無限機器》

「對我來說，這是個大問題，」哈里森回憶。「我不只要說服董事會接受這筆價錢，還有不同的經營架構；而且，我們明明砸下重金購入資產，這種架構卻會削弱我們對它的控制權。」Google 的領導階層雖然願意顧慮AI 的安全性問題，但更傾向由自己來思考，而不是讓外部人員來指手畫腳。

Google還想要得到這個人

「我身為律師，其實不太確定企業能否簽下一份妨礙自己為股東追求最大利益的合約，」哈里森繼續說。「我們擔心，要是簽了這樣的合約，可能會被股東提告。」

但到頭來，Google 之所以願意吞下這些顧慮，都是因為哈薩比斯。「要不是我們完全相信德米斯就代表公司AI 策略的未來，絕不會同意這樣的架構，」哈里森後來表示。

「在我們做的交易中，高達半數都能接受執行長或創辦人離開公司，」哈里森繼續說。而且，Google 通常對此也並不介意。但DeepMind 的情況卻恰恰相反。Google 除了想要這家公司，也想要得到哈薩比斯這個人。

「我身為併購顧問，必須提醒：『這是一項獨一無二、前所未有的安排，』」哈里森回憶。「創辦人（賴瑞•佩吉與謝爾蓋•布林）一開始同意我的想法，也擔心我提出的疑慮。但最後他們都倒向德米斯那邊。我認為這得歸功於德米斯能夠清晰闡述他的願景，成功打動創辦人。」

6億5千萬元美元收購DeepMind

2014 年1 月底，Google 以6 億5,000 萬美元（約新台幣207億）收購了DeepMind。哈薩比斯個人就淨賺1 億3,600 萬美元（約新台幣43.4億），遠遠超越辛頓前一年的收益；如果當初他稀釋自己的股份、收購辛頓那間只有三名員工的公司，如今的收益肯定少得多。

蘇利曼則是因為一路上不斷擴大職責、累積更多股份，如今有3,400 萬美元入袋。至於雷格， 則獲得了2,900 萬美元； 正如他在DeepMind 創業之初預見，這足以讓他過上優渥的生活。更重要的是，DeepMind 也得到了充足的資源，能夠繼續前行。

如今，就算矽谷龍頭再出高價、想要挖走像卡夫康古這樣的科學家，DeepMind 也有了抗衡的能力。Google 收購DeepMind後不久，DeepMind 每年的員工薪資成本便達到2 億6,000 萬美元，大約是創業前三年間總支出的六倍。

對哈薩比斯而言，這項收購也意味著募資的煎熬終於畫下句點。他擁有了美國母公司的財力與運算資源，同時仍然能經營幾乎完全自主的新創團隊，而且還能繼續待在倫敦。

諾塞克、馬斯克，以及未來的許多評論家或許仍然會對他把公司賣給Google 感到惋惜；像是英國政商界領袖，就常常感嘆一個國家級的頂尖企業，實在是以過低的價格落入美國人手中。但從哈薩比斯的角度來看，這場交易的好處實在壓倒性的超越一切顧慮。

（本文摘自《無限機器》作者：塞巴斯蒂安．馬拉比 譯者：廖月娟, 林俊宏, 黃瑜安)