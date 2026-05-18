AI巨頭DeepMind營收掛零…光1個人卻值47億 Google收購倒抽一口氣

哈薩比斯與蘇利曼原本一直不想面對DeepMind 的估值問題，但現在已經避無可避。DeepMind 的營收掛零，主要的資產就是人才。

對於這樣的「人才收購」（acquihire）案件，Google 收購團隊有一套標準的估價方式。「我們用的是『工程師人頭計價』模式，」Google 首席談判代表唐恩•哈里森（Don Harrison）後來表示。

本文摘自《無限機器》

哈里森估計，DeepMind 大約有三、四十位明星技術人才。他們並不是工程師，而是科學家。根據粗略估算，每人身價大約就是1,000 萬美元。哈里森是一位作風強悍的加拿大律師，曾協助Google 上市，並親手敲定數十筆交易細節，職涯鮮少遭遇阻礙。

但這一次，哈薩比斯與蘇利曼卻強力反擊。Google 收購辛頓那家小而精的公司時，每位科學家的身價接近1,500 萬美元。如今時間過了一年，人才市場的火熱更勝以往。而且，DeepMind 絕不只是一個隨便組成的團隊。

雅達利專案的成功足以證明，在辛頓奠定了深度學習的典範之後，DeepMind 體現的是一種能夠超越典範的方式。深度學習系統只是將事物配對（例如將影像與文字配對等），但雅達利代理則已經成功自行學會多種遊戲，並且具備了策略能力。

哈薩比斯與蘇利曼對DeepMind 的估值，幾乎是哈里森預估的兩倍。

哈里森與團隊倒抽了一口氣。「每個人的胃裡都是一陣翻攪，」他後來回憶。當時領導Google 深度學習團隊「Google大腦」（Google Brain）的傑夫•迪恩同樣認為，DeepMind 的要價可能過高。

辛頓卻提出反對。當初拍賣自己那個三人團隊時，哈薩比斯就曾鼓勵他堅持要價5,000 萬美元。而他現在告訴迪恩，光是哈薩比斯一個人，就值1 億5,000 萬美元（約新台幣47.8億）。「我很欣賞哈薩比斯的幹勁、領導能力與政治手腕，」辛頓後來解釋。

當然，這些數字都是在憑空喊價。但關鍵在於，Google完全付得DeepMind 要求的價格。要是哈薩比斯團隊能在雅達利代理的突破上再接再厲，區區幾億美元將會顯得無比划算。

除了價格，Google 還得應付DeepMind 提出的其他條件。

（本文摘自《無限機器》作者：塞巴斯蒂安．馬拉比 譯者：廖月娟, 林俊宏, 黃瑜安)