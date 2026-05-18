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AI巨頭DeepMind營收掛零…光1個人卻值47億 Google收購倒抽一口氣

聯合新聞網／ 天下文化出版
Google DeepMind CEO哈薩比斯。 歐新社
Google DeepMind CEO哈薩比斯。 歐新社

哈薩比斯與蘇利曼原本一直不想面對DeepMind 的估值問題，但現在已經避無可避。DeepMind 的營收掛零，主要的資產就是人才。

對於這樣的「人才收購」（acquihire）案件，Google 收購團隊有一套標準的估價方式。「我們用的是『工程師人頭計價』模式，」Google 首席談判代表唐恩•哈里森（Don Harrison）後來表示。

本文摘自《無限機器》
本文摘自《無限機器》

哈里森估計，DeepMind 大約有三、四十位明星技術人才。他們並不是工程師，而是科學家。根據粗略估算，每人身價大約就是1,000 萬美元。哈里森是一位作風強悍的加拿大律師，曾協助Google 上市，並親手敲定數十筆交易細節，職涯鮮少遭遇阻礙。

但這一次，哈薩比斯與蘇利曼卻強力反擊。Google 收購辛頓那家小而精的公司時，每位科學家的身價接近1,500 萬美元。如今時間過了一年，人才市場的火熱更勝以往。而且，DeepMind 絕不只是一個隨便組成的團隊。

雅達利專案的成功足以證明，在辛頓奠定了深度學習的典範之後，DeepMind 體現的是一種能夠超越典範的方式。深度學習系統只是將事物配對（例如將影像與文字配對等），但雅達利代理則已經成功自行學會多種遊戲，並且具備了策略能力。

哈薩比斯與蘇利曼對DeepMind 的估值，幾乎是哈里森預估的兩倍。

哈里森與團隊倒抽了一口氣。「每個人的胃裡都是一陣翻攪，」他後來回憶。當時領導Google 深度學習團隊「Google大腦」（Google Brain）的傑夫•迪恩同樣認為，DeepMind 的要價可能過高。

辛頓卻提出反對。當初拍賣自己那個三人團隊時，哈薩比斯就曾鼓勵他堅持要價5,000 萬美元。而他現在告訴迪恩，光是哈薩比斯一個人，就值1 億5,000 萬美元（約新台幣47.8億）。「我很欣賞哈薩比斯的幹勁、領導能力與政治手腕，」辛頓後來解釋。

當然，這些數字都是在憑空喊價。但關鍵在於，Google完全付得DeepMind 要求的價格。要是哈薩比斯團隊能在雅達利代理的突破上再接再厲，區區幾億美元將會顯得無比划算。

除了價格，Google 還得應付DeepMind 提出的其他條件。

（本文摘自《無限機器》作者：塞巴斯蒂安．馬拉比 譯者：廖月娟, 林俊宏, 黃瑜安)

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