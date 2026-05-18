殖利率飆升市場震盪加劇 專家提三招避免投資人「被甩下車」

在美國通膨數據強勁、帶動公債殖利率全面走升的環境下，市場波動顯著加劇。30年期公債殖利率攀升至5.128%，10年期達4.6%，2年期亦突破4%關卡，高利率壓縮科技股評價空間，使投資人面臨更高的不確定性與心理壓力。對此，渣打銀行財富管理部集團首席投資總監布思哲指出，投資旅程中最大的風險之一，並非市場下跌本身，而是投資人因情緒與錯誤決策「被震盪甩出市場」，錯失長期報酬機會。

布思哲強調，成功投資關鍵在於建立一套能穿越景氣循環的策略，並提出三大核心原則，協助投資人降低在市場震盪中出局的風險。

首先，建立長期配置與分散投資架構，是穩定投資體驗的基礎。他指出，多數投資人績效落後「買進並持有」策略，主因在於過度集中或頻繁調整部位。根據研究，一般投資人報酬率平均落後約3個百分點，長期下來差距顯著。以年化報酬6.2%與3.2%相比，20年後資產規模幾乎相差近一倍。透過股票、債券、現金與黃金等多元資產配置，不僅可分散風險，也能降低單一市場波動對整體投資的衝擊。

第二，預先設計應對波動的機制，強化投資紀律。布思哲指出，投資人常在市場上漲後追高、下跌後恐慌出場，導致實際報酬明顯低於資產本身表現。研究顯示，僅因進出場時機錯誤，投資人每年可能損失約1.2個百分點報酬。因此，在投資前即應思考「若判斷錯誤該如何應對」，並透過定期定額或分批布局等方式，降低進場時點的不確定性，避免情緒主導決策。

第三，接受「無法預測市場」的事實，避免過度自信與押注單一標的。布思哲引用經濟學家與投資大師觀點指出，市場預測往往反映的是預測者本身，而非未來走勢。實務上，投資報酬分布極為分散，從大幅虧損到高額獲利皆可能發生，顯示集中押注風險極高。投資人應承認自身對短期市場缺乏掌握能力，將資金配置於分散且具長期成長潛力的組合，而非追逐短期熱門題材。

此外，歷史經驗亦顯示，耐心與紀律能有效縮短市場修復時間。以1930年代大蕭條為例，若單筆投資需長達15年回本，但透過持續投入資金，約5年即可恢復正報酬，顯示策略性投資方式的重要性。

布思哲總結指出，未來短期市場走勢難以預測，但長期而言，分散投資仍具備穩定增值潛力。投資人應將重心放在資產配置與紀律執行，而非試圖掌握市場高低點，才能在震盪環境中穩健前行，避免被市場「甩下車」。