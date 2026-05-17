拒絕特斯拉和SpaceX收購 他打臉馬斯克：現金流不足以支撐DeepMind研究

幾天後，諾塞克與馬斯克一同出席洛杉磯的一場派對。馬斯克身邊有萊莉，諾塞克則是帶著他的筆電。

諾塞克告訴馬斯克，Google 即將收購DeepMind。他的朋友佩吉馬上就要贏下這一局。

本文摘自《無限機器》

「德米斯不該失去對自己公司的控制權，」馬斯克回應。

「我們不該讓一家巨型企業控制AGI，這對人類不是好事。」

談話很快就變得針鋒相對。「我們當時在問，『在這個世界上，真正左右大局的是什麼？』」諾塞克回憶。「然後我開始懷疑，對於那些重要的事，我是不是已經付出足夠的努力。

「接著，我們兩人達成共識，真正會左右大局的正是DeepMind，也就是對AGI 的掌控！而DeepMind 就要被賣給一家企業了！」

馬斯克積極想收購

馬斯克絲毫不顧及自己也是企業領導者的身分，提議諾塞克應該立刻打電話給哈薩比斯。他帶著諾塞克與萊莉來到那間派對別墅的主臥室，再進到一個小衣帽間。三人坐在地板上，諾塞克打開筆電，打Skype 電話給哈薩比斯。

「我和彼得（彼得•提爾）沒能提供DeepMind 所需的資金，」諾塞克後來說。「我和伊隆正打算彌補這一點。我們認為，『這是為了全人類，自己最該做的大事。』」

這也絕對不是最後一次，由於AI 的巨大潛力，讓人表現出極端的行為。

儘管當時倫敦已是深夜，哈薩比斯還是接起諾塞克的來電。馬斯克與諾塞克輪番拋出各種方案，希望阻止這場「新浮士德式」的靈魂出賣。

哈薩比斯的拒絕理由

「不然讓特斯拉收購你們如何？」他們提議。哈薩比斯指出，特斯拉的現金流不足以支撐DeepMind 的研究。這家汽車製造商雖然收入成長迅速，但多數季度仍然虧損。

「不然讓SpaceX 收購呢？」這對洛杉磯搭檔繼續追問。哈薩比斯再次婉拒，指出SpaceX 與AI毫無關係。

「AI 可以用在火星機器人上啊！」馬斯克說。

哈薩比斯還是堅持，SpaceX 沒有足夠的運算能力可以滿足DeepMind 的需求。

「創辦人基金做不到，馬斯克也做不到，」諾塞克坦言。

「我們這群人才最在乎AI，但偏偏就是出不了這筆錢。掛上電話的時候，我們都很沮喪。」

拒絕了諾塞克與馬斯克之後，哈薩比斯又繼續擔心起Google 的問題了。

（本文摘自《無限機器》作者：塞巴斯蒂安．馬拉比 譯者：廖月娟, 林俊宏, 黃瑜安)