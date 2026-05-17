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企業為何如此重視ESG認證？若供應鏈是蘋果、台積電…這已是必要選項

聯合新聞網／ 商周出版
ESG示意圖。圖／AI生成
ESG示意圖。圖／AI生成

您在台灣永續能源研究基金會擔任執行委員，協助許多企業參與ESG獎項評選。這些企業為何如此重視這類認證？

方元沂：法規改變是個非常現實的原因。以前談企業社會責任(CSR)，現在談ESG或對應聯合國永續發展目標(SDGs)。

本文摘自《打造永續共好生態圈》
本文摘自《打造永續共好生態圈》

二○二五年起台灣所有上市櫃公司都要準備永續報告書，展現企業在財務以外的永續表現，編排方式就是照ESG架構。

這不只有主管機關壓力，還有供應鏈壓力，如果你的供應鏈是蘋果、台積電，或要進入歐盟市場，就必須符合相關規範。這已從自由選項變成必要選項。

企業參加評比有兩個主要目的：第一是爭取更好的企業形象；第二是獲得金融機構認可。目前綠色金融和責任投資都相當重視企業這方面的成果及相關認證，但還有個重點，就是企業經營者本身的信念。

從不同業別觀察，金控業因主管機關要求，法規密度較高，大型金控往往承擔更多責任，所以普遍比較願意投入；但製造業、百貨業、服務業，端看老闆本身有沒有這樣的信念。

從社會氛圍來看，現在消費意識真的改變了，年輕人認同並願意多花錢購買對永續環境良善的商品。這是很好的開始，必須要有消費力和消費習慣的改變，才能帶來整個市場的改變。

此外，年輕人在就業選擇上也更傾向於選擇這樣的公司，這也會影響企業的徵才。

另外，歐盟已通過碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)，從二○二五年開始逐步實施，幾個重要產業勢必會受到影響。

台灣自己也通過了《氣候變遷因應法》，訂出碳費的概念，首當其衝的排碳大戶已經開始執行了，這些政策都會深深影響到企業的ESG作為。

（本文摘自《打造永續共好生態圈》作者：詹茹惠, 沈勤譽)

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