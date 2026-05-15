天時地利人和 新興市場股債匯收益機會

美元強勢地位受挑戰、AI創新題材爆發等激勵，資金持續青睞新興市場。新興股債資產重新成為全球投資版圖中焦點，加以全球正處於資產再平衡階段，過去幾年累積的結構性變化，深化亞洲暨整體新興市場的前景未來。

天時地利人和 新興市場值得擁有

當前新興市場天時、地利、人和條件匯集，長期投資價值與契機浮現。

天時：受惠AI發展，掌握科技趨勢命脈

亞洲新興國家掌握AI與科技發展的重要原物料與科技，包括台灣、南韓、中國等科技龍頭企業，已先卡位先進領域的關鍵地位。

地利：全球貿易重組，位居全球關鍵地位

地緣政治衝突、美國關稅政策等，加速全球貿易與供應鏈版圖重塑，貿易獲利加上強勁內需則挹注新興國家動能，經濟成長率更勝已開發國家。

人和：多重優勢齊聚，吸引資金加速湧入

外有政治局勢與科技新趨機會，內有自身財政體質改善，新興市場擁有高度有利的總體經濟環境，快速且持續吸引全球資金投入。此外全球股債投資人可能持續放緩資金流入美國，藉以避險並實現投資組合多元化、掌握其它市場的成長機會。

新興市場打造收益空間 股市聚焦4S、債市鎖定當地公債

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人伽坦．賽加爾指出，新興市場總體環境處在近十年最有利的情勢。

富蘭克林證券投顧強調，整體新興市場不只AI人工智慧供應鏈在內的多重主題，歷經多年且多次危機淬鍊，現階段外匯存底持續累積、當地債市規模擴大降低對外債的依賴，具備高實質殖利率優勢，在評價面優勢與多數國家公債相對高殖利率表現的襯托，彰顯新興股債市場於非美元資產的布局價值甚至是全球戰略投資地位，欲全面掌握新興市場亮點所在，策略把握「股市聚焦『4S』主題」、「債市鎖定當地公債收益機會」兩大原則。

當前新興市場亮點多元且氣氛正向，放大格局且股債雙管齊下更有機會同步分享廣泛商機，一檔攻守兼顧的新興市場股債平衡型基金相對能全方位掌握中長線趨勢所在。以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，側重具備長期成長潛力的新興市場企業，尤其聚焦AI科技及相關供應鏈主題，諸如台積電、聯發科、三星、海力士、現代汽車等（以上不代表對任一個股之買賣建議），可望掌握全球科技趨勢帶來的長線機會；債券配置則偏向具備基本面、殖利率水準偏高的新興市場當地貨幣債券，以提升整體投組的收益來源並強化下檔防禦能力，彈性調配股債雙資產，平衡波動風險也有助於創造更寬廣的資本利得、利息與匯兌等多元收益來源。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率>

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息。基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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