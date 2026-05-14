《「我是有錢人」迷思797》勇拒5千萬商業贊助 張雪機車帶來的2堂投資理財課

上個星期，凡是熱愛賽車的粉絲們，大概都會關注到成篇累牘的新聞，都在談中國大陸摩托車品牌—「張雪機車」旗下的法國車手德比斯，在2026年5月2日舉行的世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站WorldSSP組別中，再度為車隊拿下勝利紀錄。

由於筆者平日，並不是各種運動或體育賽事的愛好者，乍看此一新聞，總覺得只不過是因為幸運得到冠軍，而突然被媒體大幅追捧的眾多平凡案例之一而已。

但拜臉書演算法之下，反倒讓個人在密集性地看到更多相關報導之後，反而對這家公司及張雪這個人「刮目相看」。且個人認為張雪的成功，也有兩點值得投資理財大眾參考學習之處。

首先，就是「如果能把自己充滿熱情的事做到極致，獲利便會『自動來』」。可以這麼說，張雪的成功，完全來自於其非常獨特的個人特質—對於所熱愛的事物，擁有永不熄滅的熱情與旺盛的追求之心。

例如他曾在接受媒體採訪時表示：「我除了機車，沒有其他愛好。我不打牌、不釣魚、不玩遊戲，我腦子裡只裝了摩托車這件事…有可能我的天賦不如你，我的資源不如你，但是我的努力比你多10倍的時候，憑什麼不是我？如果能承擔失敗的後果，那就玩了命地去幹吧」。

筆者認為，不論是投資或是就業、創業，熱情再加上堅持不懈的努力，絕對是最後能獲得圓滿成功的最大支柱，也是所有投資理財大眾們，最值得學習之處。

其次，不賺現在可及的小錢，而是著眼於未來的大利。根據報導，張雪除了賽車、護具全包外，他不但德比斯太太的產檢費都能報銷，還幫其墊付生活費、把房貸處理掉，連退役後的技術總監位置都幫他安排好。

此外，在三度奪冠之後，張雪機車瞬間爆紅，國內外訂單如雪片般飛來，WSBK奪冠後10天內，訂單就突破1萬台。但他卻做出一個令同業震驚的決定：820RR等大排量車型，僅出售給持有機車駕照滿一年的騎士，此舉預估將影響訂單逾10%。

儘管這樣的決定，可能會面臨政府單位的罰款，但張雪寧可繳罰款也不妥協地說：「我是車手出身，見過太多重機事故，家庭破碎的場景太痛心。錢可以再賺，但生命只有一次。我賣的不是車，是安全和責任」。

還有就是在奪冠之後，據說張雪居然拒絕了一個，金額高達5000萬元的商業贊助合作案。有一則評論說的好：「你說他傻不傻？張雪算的不是錢，是命。其實張雪不是不愛錢。一個14歲就蹲在修車鋪當學徒的湖南農村孩子，揣著2萬塊跑到重慶闖江湖的人，他怎麼會不知道錢有多重要？但他更知道另一件事——有些東西，只要用錢就能買到，往往不稀罕。真正稀罕的，是用錢也買不到的東西」。

也許很多讀者會說：「張雪是企業主，妳提的『不賺近利、要賺未來大錢』，全都是企業經營層面，跟個人投資理財有何相干」？對此，個人認為值得投資理財大眾深思的角度有二：

其一是「小心極度地苛扣節儉，反而與真正財富無緣」。許多媒體長期以來，最常報導的投資理財成功案例，可以說都與「日常生活消費上極盡節儉」有關。

通常他們非不得已，幾乎都不做任何花費，甚至連三餐都儘量做到「成本近乎零」，例如「三餐都吃土司，或是只吃一餐。但這樣的做法，不但會嚴重影響日後的身體健康（日後將用更多金錢來換取健康），更可能因為「一毛不拔」的個性，斷了日後可以幫助自己一起賺錢的人和及人脈。

特別是對於想要創業的人來說，想要創業成功，絕對不可能不靠人脈的加持與「眾星拱月」。例如個人看到有則評張雪的論點，就非常的到位：「現在很多老闆都在學管理，學什麼狼性文化，學怎麼壓低員工薪水，學怎麼把員工價值榨乾。可他們偏偏忘了，最好的管理從來不是控制和壓榨，而是信任和尊重…你把員工當家人，員工才會把公司當成家；你真心替員工著想，員工才會真心替你拚命。你整天想著怎麼從員工身上省錢、怎麼算計員工，那員工自然也會想著怎麼摸魚、怎麼敷衍你，最後吃虧的還是公司自己」。

其二則是：投資理財的成功不看短期，而是一整個人生。就以許多台股投資人喜歡的當沖或隔日沖為例，也許很多人會認為，只要每天賺一點，長期下來不就能累積出一筆財富。但他們通常忘了，根據政大教授周冠男，引用學術研究所觀察的短期交易狀況顯示，有99%的當沖客是賠錢的。

更何況，投資理財本就是一場，橫跨整個人生生命循環的長途馬拉松。正如同一位評論者所說：「真正聰明的人，算的是二十年後的帳」。投資理財這件事，也同樣是「不爭一時，而爭千秋」吶。

對於熱愛摩托車運動的人士來說，也許他們看的是得冠軍之後的風光，但是對於投資理財大眾來說，卻可以從張雪新聞中，獲得更深一層的省思與學習！