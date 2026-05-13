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台股熱讓「退休」衝上熱搜！理財專家揭熊市風險：順序不同恐讓人破產

聯合新聞網／ 綜合報導
台股好熱，不少人最近股票帳面上大賺，也萌生提早退休的念頭。示意圖／AI生成
台股好熱，不少人最近股票帳面上大賺，也萌生提早退休的念頭。示意圖／AI生成

台股近來頻創新高，站穩4萬大關，也讓Google熱搜關鍵字「退休」2字竄升。財經專家王伯達在臉書粉專表示，「退休」這2字的搜尋熱度，近一個月來比台股指數走勢還要陡，而且不只台灣有這種狀況，連美國「retirement」也躍升關鍵字。

王伯達判斷，大家近期都在搜尋「退休」，但這跟季節或人口年齡結構老化無關，因為曲線不會這樣突然跳起來，最主要還是與「股市」很熱有關。他指出，台股、美股、整個全球主要市場都接近歷史高位，許多人帳面資產也創新高。

王伯達認為，大部分的人都低估了序列報酬風險（Sequence of Returns Risk），以為退休規畫只要看投資組合的「長期平均報酬率」就夠了。例如過去30年股市平均年化報酬率為7%，所以不管哪一年退休，結果應該差不多吧？

但實際上真正的情況是，同樣的年化報酬率，發生的「順序」不同，最差的結果可能會讓人提早10年破產。累積期遇到熊市，投資人還能等市場回來；但提領期遇到熊市，每個月都要從跌掉的部位賣錢生活，等於是在底部低價賣出，未來再也補不回來。

本站日前曾報導，有網友驚訝最近上班的時候，發現身邊的同事都在看盤，而且還有不少人手中持有的股票已經漲到讓他們想退休，甚至猶豫到底還要不要上班。

然而，臉書粉專「雨果的投資理財生活觀」曾po文指出，太快達到財務自由、提早退休，其實很容易毀掉一個人。西方人提早退休多半是為了投入更有意義的事情，而非單純想離開職場，這些人願意過極簡生活，只為換取時間，去旅行、創作、登山或表演。

但東方人卻是以逃離職場為出發點想提早退休，而且想隨時睡到自然醒或是想常常出國，卻又無法認受生活開銷被壓低，但這個時期卻是上有長輩下有子女，人生開銷最大的階段，不可不慎。

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