從西洋棋神童到AI界的賈伯斯、掌握Google AI技術命脈 Gemini推手是他

人工智慧影響深遠

這本書要探討的是智慧（intelligence）。一方面，描繪了一個非凡的人物：他不僅是西洋棋神童、諾貝爾獎得主，也是博學多才的思想家。另一方面，也講述他如何打造神乎其技的機器：具有直覺、創造力與原創性的系統。

在不久的將來，人工智慧幾乎在所有腦力工作上都會勝過人類。如果只說這是一個轉捩點，實在太含蓄了。人工智慧（artificial intelligence，AI）預示將帶來變革，影響之深遠，比起七萬年前人類有了抽象思考能力之後的所有改變都還要巨大。

科技界的明星-哈薩比斯

我第一次見到這位奇人德米斯．哈薩比斯（Demis Hassabis）是在2010年代中期。他身形精悍，靈氣逼人，深色頭髮垂落到有稜有角的眉毛上方，鼻梁上架著一副普通的眼鏡。當時他已是科技界的明星，擁有可觀的財富，但看上去比實際年齡三十八歲要來得年輕。皮膚光潤、體態清瘦，給人的感覺更像是個能言善辯的年輕小夥子，而不是老成持重、即將邁入中年的人。他常穿著洋溢青春氣息的圓領衫與寬鬆休閒褲出現在研討會的臺上。

本文摘自《無限機器》

2023年一個夏末午後，我與哈薩比斯約在北倫敦公園的咖啡廳碰面，他小時候就住這附近。我們坐在黃色磚牆邊一張充滿風雨刻痕的舊木桌旁，四周充斥著其他食客單調平淡的午餐對話。在我的左後方，兩位中年婦女正在聊朋友的病況；正前方，手上拿著一疊文件的業務員正在用手機談生意。

這天，倫敦的天氣異常炎熱，陽光毫無遮攔的灑落在哈薩比斯身上；他現在戴著一副時尚的眼鏡，剃了光頭，暴露在烈日之下，但他似乎一點也不在意。

逼人的暑氣、苔痕斑駁的磚牆、鄰座的絮語，我倆轉眼間就忘記這一切。哈薩比斯坐在一張掉了漆的椅子上，滔滔不絕的述說他的想法。各種創意與典故從他口中奔流而出。我暗自感謝賈伯斯（Steve Jobs）讓桌上那支iPhone問世，它一字不漏的錄下這些話。

哈薩比斯說，建構人工智慧的終極意義已經超越康德與費曼提出的概念，如今為的是接近所謂的「上帝」——設計出宇宙萬物的奧妙智慧。

為何想開發AI？想探究萬物奧秘

「我最根本的身分是科學家，」哈薩比斯說。「我的目標是了解自然。」

「但從事科學，其實有點像在窺探上帝的想法。對我來說，參透宇宙深處的奧祕，就是我的宗教信仰吧。」

「我們人類擁有這些認知能力，可以了解世界。但為什麼世界是這個樣子？我想背後有其原因。」

「電腦不過就是沙子和銅構成的，」他繼續說，語氣變得激動。「為什麼把這些東西湊在一起，就能發揮作用？我的意思是，這太瘋狂了！電子在電路中流動，竟然創造出一個擊敗圍棋大師的AI系統？怎麼可能呢？」

「塞巴斯蒂安！這張桌子，」哈薩比斯用掌心重擊桌面。「這東西為什麼是固體？」

「這絕非演化的偶然。我們造出電子顯微鏡，能探究現實到最細微的程度。我們建構的系統能偵測到十億多年前黑洞相撞的訊號。這到底是怎麼回事？究竟發生了什麼事？」

他停頓了一下，但話還沒說完。

「半夜2點，我坐在書桌前，覺得現實正盯著我，對我咆哮。

「它是真的衝著我大叫。似乎只要我用心聆聽，就能聽懂它想讓我知道的事情。

「這就是我每天的感受。所以，你現在明白我為什麼想開發AI了。從小，這樣的感受就一直跟著我，總覺得萬事萬物背後都隱藏著深不可測的奧祕。

「你怎麼定義都行，可以說這是上帝的設計，或者說這純粹是自然。我對這些說法抱持開放的態度，我也不知道答案最後會是什麼。但就目前而言，我們其實還不了解時間是什麼，不了解引力是什麼，以及諸如此類的種種知識。所以，現在有個待解之謎，而這個謎團包裹了一切。

「我希望在有生之年搞清楚。只要能弄明白，我就死而無憾了。」

2026年初，我完成此書之際，少數幾個人正催生出一種全新的智慧。他們身上混合著好奇與狂妄、虛榮與貪婪、理想與執念。冷酷的現實是：不管結果是好是壞，這些人的品格都會影響到整個社會。

好消息是，開路先鋒德米斯．哈薩比斯正直不阿、心懷天下，真誠的希望為人類帶來最大的福祉。他的確懷有傲氣，好強爭勝，但他對身為AI開發者這個角色的使命感，幾近救世主般的狂熱。然而，他追求的是科學上的突破，而非名利權勢。他有時會用帶有靈性色彩的語言闡述他的使命，就知道他有多認真。

AI成各國新角力戰場

此刻，哈薩比斯並沒有躲在象牙塔裡。反之，他正身陷AI資本爭奪戰的最前線。這場角力方興未艾，但全球與各國的監管力量似乎無力收拾其掀起的滔天巨浪。事實上，目前的情況極其險峻：顛覆性的科學衝擊、詭譎多變的地緣政治，加上美國本土劇烈的政治動盪，難以想像這三者會巧合的碰撞在一起。

諷刺的是，美國本來應該是「普羅米修斯之火」的守護者。在如此波詭雲譎的形勢之中，哈薩比斯堅守個人價值，可說是這個時代最具象徵意義的故事。他渴望造福世人，但他能否守住本心？他深知AI的險惡，但是否真能降伏這頭巨獸？當年歐本海默創造了原子彈，卻無法決定其用途。或許，這正是歷史上所有偉大科學家共同的榮耀與宿命。

（本文摘自《無限機器》作者：塞巴斯蒂安．馬拉比 譯者：廖月娟, 林俊宏, 黃瑜安)