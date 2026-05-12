超高齡社會的隱形負擔！兒福聯盟調查： 一成五逆境家庭為隔代教養 六成入不敷出每月赤字3千元

台灣在2025年底正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%。有些老人家獨撐孫子的童年，對他們來說含飴弄孫是種奢求。

據兒福聯盟（下稱兒盟）2025年逆境方案服務分析，高達90.2%的逆境家庭在求助時面臨隔代教養、親等兩個以上的困境，兒盟發布「沒你救不行」弱勢兒少脫困計畫，邀請社會大眾協助逆境家庭，給孩子穩定長大的機會。

兩歲的咘咘本該是充滿好奇的年紀，但沉默背後隱藏著成長資源的匱乏問題。根據兒盟方案服務分析顯示，逆境家庭中有34.9%面臨教育問題，15.3%則受限於醫療資源不足；咘咘的媽媽有中度智能障礙，外祖父又年事已高，難以給予咘咘應有的環境刺激。

兒盟介入後，社工陪著咘咘就醫，並將艱澀醫囑化為日常互動練習。經過一年多的復健陪伴，他現在會主動牽起社工的手，說聲「阿姨掰掰」，也學會辨認五官與表達飢餓需求，讓外祖父理解及早介入的重要。

小太陽的阿嬤因高額債務長期身處經濟黑洞，雖已年邁體衰，仍支撐起小太陽的成長環境。這種隔代教養樣態佔兒盟逆境服務家庭的15.3%，且有六成家庭月收支入不敷出，單親型態比例更達55.7%，許多高齡照顧者在經濟、體力壓迫下獨自苦撐。阿嬤總是準時接送小太陽上學、到醫院療育從不間斷。

語言治療師觀察到小太陽確實有明顯進步；兒盟也提供穩定的經濟補助與情緒支持，確保家庭功能不因資源匱乏而停擺。

兒盟指出，逆境家庭的照顧者長期處於過載狀態，每月收支平均入不敷出達3千元。當餐費約佔總支出三分之一，孩子在醫療與教育上的需求往往最先被犧牲。

兒盟逆境服務每年陪伴超過1500個家庭、3000位弱勢兒少，透過家庭訪視、經濟補助、資源連結等方式，協助家庭步上正軌。

兒盟募集三千位愛心供電者，邀請大眾每月穩定捐款600元，讓每個孩子都能平安長大。