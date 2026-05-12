社會企業怎樣才能成功？文化大學永續創新學院院長方元沂：需2個關鍵支柱

您從法律背景轉入影響力投資領域，是什麼原因促使您加入台灣影響力投資協會？

方元沂：在推動社會企業法制化的過程中，我們關心台灣企業往良善方向發展，但發現台灣的法治環境還不夠成熟。法律只是一部分，即使法治很好，如果商業模式很差，企業也做不起來。

本文摘自《打造永續共好生態圈》

我們希望透過法治與政策，讓環境成為助力而非阻力，如果創立一個社會企業需要付出更多成本，這顯然不是政府政策應該推動的方向，特別是在推動包容性經濟成長的過程中。

社會企業或良善事業要能成功，需有幾個關鍵支柱。第一是消費者認同，消費者能區別追求社會良善目標的企業，並願意為自然農業等較高成本的產品付出更高價格，像芙彤園Blueseeds 的商品就是如此。

第二個支柱是資金來源，這對任何企業來說都很重要，對新創企業更是關鍵。我本身也是法律專業，認識很多新創界的朋友，大家都認為創業時最關心的就是資金從哪裡來。

傳統企業以獲利為主，投資人只看獲利表現，比較不在意社會的良善面向；然而在歐美、日本、韓國等國家，影響力投資已成為趨勢。投資人以往偏向公益投資或捐款，或者像是蓋茲基金會(Gates Foundation)這樣的大型基金會，都發現補助效果不好，進而改用投資的方式，投資社會企業不只能獲得回報，還能監督企業運作。

影響力投資的概念是，投資人不只看獲利，更重要的是看企業為社會創造多少正向影響力。比如說我要投資芙彤園Blueseeds 公司，我看的一定不只是獲利，還要看芙彤園Blueseeds 為社會創造多少正向影響力，這個部分就會作為投資人投資的目標，台灣有芙彤園Blueseeds 這樣的香草產業，可以算得上是國際典範。

從傳統投資到ESG 投資，再到影響力投資，這是國際主流趨勢。我認為台灣在影響力投資和社會金融發展的政策法律面，應該跟上國際最新潮流，這就是我參與協會的主因。

（本文摘自《打造永續共好生態圈》作者：詹茹惠, 沈勤譽)