女性拿出逾8成收入補貼家用 南山人壽呼籲超人媽咪應備好「防護罩」

妳是不是忘了多愛自己一點？據衛生福利部2024年的調查顯示，國內15到64歲近一年有收入的女性，有81%會將個人收入提供家用，而且平均拿出51%的收入作為家庭所需，有21%甚至是家庭生活費主要提供者，逾7成的女性每月可自由使用的零用金低於新台幣1萬元，而且每天平均超過3小時用來做家務、照顧家人，當中又以照顧未滿12歲兒童最多。南山人壽提醒，超人媽媽們在忙碌之餘，也要注意身體健康，並要儘早為自己規劃更充足的醫療防護網。

雙薪家庭已成趨勢，媽媽們不僅有職場的壓力，還要承擔起照顧家庭的責任， 2024年已婚女性的勞動參與率達到近5成，若再加上投資收益、退休金等，近一年有收入的女性中，有81%會將個人收入拿出來提供家用，平均拿出收入的51%，其中45歲至54歲女性有89.2%會用自己的收入補貼家用，比率最高，其次是35歲至44歲女性占86.8%，而有86.5%的55歲至64歲女性甚至平均拿出6成的收入來支應家用。

且據衛福部調查，有近29%的女性需要照顧家人，20.4%是照顧12歲以下兒童，6.5%是照顧65歲以上長輩；87%的女性需要處理家務，每天平均要花1.75小時，其中，有配偶或同居伴侶的女性93.9%需要作家務，比率最高，且每天平均要花2.13小時。69%以上的女性會擔心未來高齡或退休的生活，最大的擔心是「錢不夠用」，其次是「身體逐漸弱化」，再來是「失智」、「失去行動力」、「生病沒人照顧」等。

由於現代人晚婚晚育，很多45歲至55歲的女性，都是有三頭六臂的超人媽媽，除了要照看孩子的發育與教育、作家務，同時還可能要照顧高齡長輩、陪病，甚至要兼顧職場的競爭，壓力山大。據衛福部統計，45至55歲進入更年期的女性，罹患代謝症候群比率約達2成，大幅拉升心血管疾病與糖尿病等慢性病風險，南山人壽建議超人媽媽們，要先關注自身健康，避免疾病或意外衝擊家庭。

同時，女性平均壽命比男性長，若不幸罹患慢性病或進入長照的不健康時間，也相對更長。南山人壽提醒女性，應趁年輕儘早準備醫療基金，且要注意隨著年齡增長，醫療費用可能拉升，有足夠的高齡醫療保障，才能讓百歲人生有備而來，「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」（以下簡稱「實健溢百」），即針對平均壽命延長，但醫療保障恐出現高齡缺口的痛點，設計「雙帳戶」終身醫療險，0到70歲皆有機會投保，年輕時若忘了多愛自己的女性，也可藉此機會補強醫療保障，繳費10年最高投保年齡70歲，在74歲（不含）前保單採定額給付，74歲（含）後啟動實支實付，可協助媽媽們更從容應對高齡醫療支出，保障到100歲的保單年度末，降低女性對高齡生病無錢可醫的憂慮 ，作為百歲人生的健康防護罩。

據衛福部統計，有配偶的女性有91.6%想要有小孩，想要小孩的女性平均理想生兩胎。據內政部數據，2024年女性生第一胎的平均年齡為31.65歲，晚婚晚育加上生活壓力大，讓健康也成為是否生育小孩的考量。

南山人壽期許作為最懂女性的保險公司，在母親節前夕，全新推出升級版的女性專屬保單「南山人壽媽咪寶2定期保險（MOMMY CARE2）」（以下簡稱「媽咪寶2」），涵蓋女性從少女到當媽媽各階段的女性專屬保障。

「媽咪寶2」提供女性9項妊娠保障的「妊娠期特定併發症醫療保險金」，與鼓勵生產的「婦女關懷保險金」，皆保障至被保險人45歲保單年度末。據南山人壽內部分析，第一代的「南山人壽媽咪寶定期保險（MOMMY CARE）」，自2023年4月底上市至2025年底，理賠件數最多即「婦女關懷保險金」與「妊娠期特定併發症醫療保險金」兩項給付，各占74%、15%，可降低媽媽們妊娠期的財務與醫療憂慮。

為分擔媽咪生產後的新生兒照護壓力，升級後的「媽咪寶2」新增業界首創的「早期療育補助保險金」，透過早期療育的介入，讓孩子可發揮潛能、降低未來障礙。並有保障50項新生兒先天性疾病的「嬰兒先天性重大缺損保險金」，如特定先天性心臟病、特定先天性神經系統疾病等一次性保險金給付。南山人壽「健康守護圈」亦針對新手媽媽的心靈健康，提供線上心理諮詢服務，協助媽媽緩解產後的育兒焦慮與壓力。

針對有家族病史，或特別擔憂女性好發疾病風險的媽媽，如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，與乳房重建、子宮肌瘤切除、骨盆腔子宮內膜異位症等，也可用「媽咪寶2」強化女性疾病及相關手術保障。

超人媽咪若想了解自己的保障是否有缺口，南山人壽全新上線的「我的保險好靠山」預約平台，可讓保戶自主選擇業務人員，平台已有96位業務夥伴可提供相關諮詢，這些業務夥伴都具備保險相關證照及專業能力，且服務熱忱，可多語言溝通，希望提供客戶即時且專業的回應，協助保戶更完善規劃保障。