《「我是有錢人」迷思796》實支型醫療險對於癌症治療上的給付，真的幫助不大！

上個星期，某保險專業的「保險武士」粉絲團，分享了一則「實支實付非血癌唯一解方」的新聞報導。

有保險就能全負擔醫療支出？

報導中，引述了了壽險專家林燕華在Podcast頻道《生病藥錢》中的提醒：「在醫療科技快速進步、保險制度日趨嚴謹的當下，若仍抱持有保險就能完全負擔醫療支出的觀念，實際理賠與醫療需求間仍可能存在落差」。筆者滿贊同此一觀點，並想藉由個人一位同樣罹患急性骨髓性白血病朋友的案例，以實際證明她的所言不虛。

從醫學分類的角度來看，（急性）白血病又分為「（急性）骨髓性白血病（AML）」與「（急性）淋巴性白血病（ALL）」兩種，且又分為多種嚴重性輕、重不一的亞型（AML有M0~M8共8個亞型；ALL主要分B細胞與T細胞亞型）。

暫先撇開實支實付型住院醫療險，最常面臨的「是否屬於『必要性住院』」的理賠爭議問題，這類病患的實際住院治療開銷，主要會落在住院病房費差額、新式化療藥物及營養保養品等3大花費項目上。

首先在住院病房費用方面。以朋友所罹患的急性骨髓性白血病為例，由於治療上必須將白血球（特別是嗜中性球）「打（消滅）到零」（一般癌症化療後的白血球數，約可低至4000/μL左右；如果白血球低到2000/μL以下，差不多就可以發病危通知了），為了避免免疫力等於零的癌症病患感染致死，都必須嚴格執行「住單人房」的隔離方式。

在目前各大醫院單人房病房差額，普遍為3000~4000元（甚至還可能更高），以及血癌化療一次療程住院天數，至少約20天來看，除非實支實付型住院醫療險的日額給付金額夠高，否則對於罹患白血病的保戶來說，實支實付醫療險肯定無法全額給付。

其次在最主要的癌症新式化療藥物上。雖然現在健保都有給付一定的化療藥物。但是對於較為兇險類型的白血病治療上，依舊是沒有太大幫助，特別是像筆者朋友這樣，治療後沒多久就復發的最兇險案例。此時，醫師多半會建議病人，採用「其他新式可能會有效」的治療藥物。

之前曾聽不少癌症病患抱怨說，健保所給付的癌症用藥，只是將病人「拖著」而已，讓病情不好也不壞。但事實上，連這些「醫師建議或可試用」藥物的真正治癒機率，還更在未定之天。

實支實付不給付新式化療藥物

因為根據朋友之前，曾與幾位正在進行新藥治療病友閒聊時的結論是：至今未曾看過有真正「治癒」的案例，只是看不同個人「財力」及「體力」，能讓生命延長到何時而已。也就是說，沒財力的病患，能夠「撐」的生命期間較短；有財力的的病患，也許生命期間可以「撐」的更久一些，直到身體已經撐不下去了。

但更重要的是：這類藥物因為屬於「實驗性質」，不但健保沒有給付，甚至醫院都未採買相關藥物。像筆者朋友這樣的病患，就只能自己跑到外面的「指定藥局」購買。所以，就算病患確有住院的事實，卻因為沒有醫院的收據證明，實支實付型住院醫療險，也根本不會給付這筆新式化療藥物。

再者，則是相關營養補充品的費用。由於癌症病患在透過化療藥物治療時，會傷及體內最脆弱的黏膜部位，例如口腔及食道。這也是許多癌症病人在化療後，因為味覺喪失、黏膜受損而食欲不振的主要原因。

此時，醫師多半會建議癌症病患，服用一種含有「麩醯胺酸（L-Glutamine）」成份的保健品。但由於品牌眾多，且效果不一，根據朋友實際服用的結果顯示，昂貴品牌（一天3包，每包的價格約要數十元）的麩醯胺酸效果較佳，但卻不一定是醫院所引進，並由醫師開立的品牌。所以，只能自行到醫院樓下的藥局購買。如此一來，實支實付型住院醫療險，當然也無法涵蓋這種營養補充品的給付。

一次給付型癌症險

筆者之所以，會提到這位罹患白血病好友的案例，也是為什麼筆者一直以來，那麼強調要「買對保單」，以及「天下沒有保險買到足」這回事的緣由。個人認為真的非常值得所有，擔心罹癌後高額自費醫療項目的民眾們仔細深思及參考。

其實，並不是只有血癌是如此，其他各種癌症也是差不多的情況。實支實付型住院醫療險對於像白血病這樣的病患治療上，真正能發揮的效用實在不高。

所以筆者非常建議保戶，與其為了擔心萬一不幸罹患癌症，而買了高額的住院醫療險，真的還不如透過平日投資所累積的資產，或是一次給付型的癌症險（或重大疾病、重大傷病險），還更能夠全額支付相關癌症治療時的（例如上述三大白血病）主要費用吶。