台灣錢淹頭頂？資產逾3千萬的人有多少…他問Gemini答案好吃驚

過去曾有台灣錢淹腳目的輝煌時代，現在則是台灣錢淹頭頂了嗎？一名網友在Threads發文，好奇台灣是不是有錢人真的很多？他問Gemini，「台灣個人資產超過3千萬的人有多少？」結果AI列出的結果令他看了非常震驚。

原po將Gemini顯示的答案解讀一下，Gemini指台灣個人資產超過3千萬的大約有76萬人，而台灣人口約2300萬，「也就是說你周遭範圍30個人裡面就有一個是資產超過3000萬，這是真實的嗎？」

原po在底下還發起了投票，目前已有6,851票數，其中百分之80的人投「是真實」，另外百分之20的人則認為「怎麼可能」，換言之，許多網友們皆認同台灣有錢人很多。

貼文一出，吸引不少人留言，「天龍國子民隨便繼承就有了」、「只要在台北市有沒有房貸的房子，幾乎每個人都超過這個數字」、「把6都市中心的屋主加一加就超過這個數了」、「股市漲成這樣」、「你在路上看看雙b跑車有多少，一小時你能看到幾十台」。

還有人分析，「這76萬人應該指的是淨資產，總資產一定不只這樣」、「3千萬以上淨資產的人數只佔總人口3趴，聽起來沒有很多啊」、「隱形富豪很多」。

台灣人到底有多有錢？事實上，中國信託銀行曾公布一份《2025年台灣高資產客群財富報告》，資產超過3000萬元以上的高資產客群總人數將來81.6萬人，一年就增加近11萬人，而且近五年來平均年增率14%，有錢人總資產更上看高達57.69兆元。

中信銀該份報告還指出，台灣高資產客戶受惠於台灣50指數的飛漲以及AI應用需求強勁，金融產品的投資收益驚人，而且45歲族群財富累積成長的幅度成長高達92%，而除了台灣之外，美國、中國、日本、新加坡、香港及澳洲亦是境外投資熱門的區域。