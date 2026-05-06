遠距上班「省錢」是假象？實算隱形成本可能抵銷通勤費

遠距工作省去通勤奔波，但真的比較省錢嗎？薪資查詢平台《比薪水》以2026年生活成本試算，發現相同月薪下，遠距上班與實體辦公的「可支配所得」差距極小，在家工作的經濟效益，隨著夏季電費與生活開銷增而逐漸消失。

《比薪水》計算，以雙北上班族為例，交通使用1200元TPASS 月票，交通支出固定，辦公室擁有空調等基礎辦公設施。然而，遠距工作者在家辦公，冷氣、電腦全天候運作，每月用電量平均增加150度。即便2026年電價凍漲，但在夏季級距費率下，若原本家庭用電已達高段位，每月電費額外增加約600至800元。

此外，原由辦公室負擔的基礎設施也轉為個人成本，包含飲水、居家照明、廢棄物處理及清潔耗材。單項金額雖低，但每月累積下來需分攤約200至300元。合計遠距上班每月支出增加約800至1,000元。

《比薪水》以月薪40,000元分析：

•實體上班（捷運）：扣除1,200元交通費，實領約38,800元。

•遠距上班：扣除夏季電費與居家雜支後，實領約39,000元。

計算後發現，通勤與遠距每月實領薪資差距不到1,000元。若求職者為了遠距彈性而接受更低的起薪，扣除成本後，實際收入可低於進辦公室的薪水。

《比薪水》分析，勞工常被「自由度」吸引，卻忽略遠距必須吸收一定的辦公室營運成本。若求職者為了遠距彈性而接受較低起薪，未計入家用電費等支出，實際上是「變相減薪」。

除了實領金額，職務性質決定了遠距工作是「福利」還是「折磨」。工程師、設計師等專注產出的職位，在家能避開辦公室雜音，但對於業務、PM或營運職位，遠距會有沉重的「溝通稅」。

專家直言，遠距工作不應成為薪資打折的原因。求職者在抉擇前，必須計算成本並考慮工作性質。若需要頻繁互動，遠距會拉長隱形工時，獨立產出的職位，遠距的彈性才更有價值。