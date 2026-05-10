面臨父母長照問題…還被迫聽主管們抱怨工作和家庭 職業婦女精神崩潰

我目前正值壯年，正想著孩子已經長大，總算可以輕鬆一點的時候，沒想到馬上又要面臨父母的長照問題。

這些私事已經讓我身心都快承受不住了，到了公司，還要被迫聽主管們（大部分是把家裡的事全部丟給妻子的男性）抱怨工作和家庭，我的精神已瀕臨崩潰，幾乎忍不住對他們說教，罵他們：『夠了！』可是，就算對這種人說教，應該也是對牛彈琴吧？

本文摘自《共感的力量：善用體貼為影響力的臺灣式EQ領導學》

【近藤】由於家務、育兒、照護等工作大多偏向由女性負擔，導致許多女性為了兼顧工作與家庭而疲於奔命。

根據OECD（經濟合作暨發展組織）在二○二○年統計的各國生活時間分配情形（以十五至六十四歲人口為對象），日本女性的無償勞動（在家庭內執行，且未對家庭成員或其他人要求薪酬的勞動，包括家務、照護、育兒、採買、志工活動等）時間為男性的五．五倍，是全世界最糟的狀況。

該統計資料也顯示，日本女性的睡眠時間異常地短，且睡眠時間不足者大多為職業婦女。（資料來源：內閣府男女共同參畫局 專欄1「各國生活時間分配情形」）

【張瀞仁】我身邊也有一些朋友曾短暫地必須兼顧育兒和照護父母，真的非常累。辛苦妳了，請妳好好慰勞一下自己。遇到這種完全不考慮妳的狀況，只會不停抱怨的長輩時，到底該怎麼應付呢？

換成是我，會把自己的狀況假裝成別人的事情，對他說：「你真的好辛苦喔。你的辛苦我完全能理解。我的朋友也很慘……」最後再告訴對方：「其實我就是我朋友。」

這種男性長輩所欠缺的，就是臺灣人說的「換位思考」吧。這個說法相當於英文的「empathy」，指換一個「位置」（立場）來思考，也就是站在對方的立場來看事情。

聽完妳的狀況之後，對方是否能理解妳的立場，我們不得而知。那不是妳的問題，而是對方的問題。不過這麼一來，至少就有溝通的機會，而不再是單方面的發牢騷。

據說日本某大企業曾被批評管理階層幾乎都是男性，當時人事主管脫口而出的是：「因為女性都不想擔任主管。」他們似乎是因為女性員工曾表示自己無法勝任「需要負責任的工作」，便認定：「喔，原來女性討厭要負責或有壓力的工作啊。」然而，事情真的這麼單純嗎？

這些女性很可能是覺得，假如當上主管，每天的工時就會變長，必須經常加班或出差，這麼一來便難以兼顧家庭或育兒。公司若沒有逐一與每位女性員工詳談，詢問她們不想擔任主管的原因，就無法掌握每個人的狀況。一旦掌握了背後的原因，或許就能找出應對的好方法。

重視性別平權與多元文化是這個時代的全球趨勢，因此無論是哪一種類型的企業，遲早都必須朝這個方向前進。

這當然不僅限於男性，所有年長者或管理階層能否做到「換位思考」，對公司或組織而言非常重要。我想，妳也不必對他們說教，或許抱著「給對方機會練習換位思考」的心態，試著與他們溝通看看也不錯。

（本文摘自《共感的力量：善用體貼為影響力的臺灣式EQ領導學》作者：近藤弥生子 譯者：周若珍)