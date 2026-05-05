在餐廳門口等30分鐘、浮潛沒裝備…日本人遊澎湖氣炸！台灣人態度讓她好羞愧

以下的故事雖與商務場合無關，卻是我在台灣生活的過程中，實際強烈意識到EQ重要性的故事。我一直很想去台灣的離島澎湖看看，二○二二年四月，我們全家利用清明節、兒童節連假，前往澎湖旅遊。

參加澎湖跳島行程

以絕美海景與新鮮海產聞名的澎湖，從台北搭飛機只需五十分鐘就能抵達，因此不只是外國遊客，對臺灣人來說也是相當受歡迎的觀光景點，在旅遊旺季甚至可能訂不到機票和民宿。

本文摘自《共感的力量：善用體貼為影響力的臺灣式EQ領導學》

在這趟期待已久的澎湖之旅中，我們參加了跳島行程，也在民宿主人的導覽下環島觀光，每個行程都非常好玩，然而一路上計畫的執行與事情的處理方式都跟我所習慣的完全不同，儘管這或許就是離島的日常，但說來汗顏，我在旅途中一直感到焦躁不安。

工作人員找不到浮潛裝備

某天我們一大早就到一座無人島上玩水，玩到飢腸轆轆，但是預定來接我們去另一座島吃午餐的船，卻遲到了將近一個小時。好不容易在下午一點左右抵達了餐廳，沒想到餐廳竟然還在準備中，讓我們在店門口等了將近半小時……。要浮潛的時候，旅行社的工作人員竟然不知道裝備放在哪裡，也不知道該怎麼使用，租借裝備的流程亂七八糟……。

例子多到不勝枚舉，總之，現場的工作人員只是嚷嚷著：「哇——該怎麼辦才好呢」、「這下可傷腦筋了」。假如我沒有帶小孩，有些事情或許可以用一句「好吧，碰到就碰到了」帶過，但是，帶著幼兒、餓著肚子，又在酷熱的大太陽底下走來走去，實在令人難以忍受。

台灣遊客態度沒有不耐

我抱著哭鬧的孩子，忍耐到極限的怒氣已經爆發，然而令我驚訝的是，其他臺灣遊客卻沒有一個人表現出不耐的樣子。

一位阿姨笑著對工作人員說：「我肚子餓了啦～」其他帶著小孩的遊客面對哭鬧的孩子，也只是盡量安撫，說著「好，好，我知道你肚子餓了喔～」來轉移孩子的注意力。至於浮潛裝備，大家也不指望工作人員幫忙，自己不知道從哪裡找出了潛水服等物品，有樣學樣地穿上，再依照谷歌地圖逕自走向海邊。

身為台灣人的外子，也用稀鬆平常的口吻說：「旅遊季現在才剛開始，工作人員可能也還沒習慣，而且說不定很多人都是在疫情結束後才來做這份工作的新人呀。沒關係啦，船到橋頭自然直嘛！」

台灣人EQ高讓她無地自容

「好強……這些人實在太強大了！」我對自己超低的容忍度和EQ感到沮喪。我平常一直讚揚台灣人的多元和高EQ，結果自己竟然在孩子面前表現出如此不恰當的態度，讓我羞愧得無地自容。

先生用「鑽牛角尖」成語開導

事後，我向外子表示我對此事深切地反省了一番，於是外子教了我一句成語。那個成語是「鑽牛角尖」，也就是「一直往牛角的尖端鑽進去」，意思接近「想不開」。牛角的底部明明很寬，但當事人卻硬要自己往狹窄的尖端鑽。

當時外子對我說：「臺灣有一句成語叫做『鑽牛角尖』。明明還有很多其他的辦法，可是你卻堅持非怎樣不可，死命往那裡鑽，這樣可能只會愈來愈痛苦唷。」

臺灣人講話時很常使用成語，我認為這次外子使用的成語極為貼切，至少讓總是想不開、覺得自己一無是處的我無比認同。

外子又繼續說：「不過，我覺得『鑽牛角尖』也不全然是壞事，因為對事情追根究柢，也是一個優點呀。」

日本人自覺表達方式不佳

的確，即使自己的感受與主流（指上述例子中的其他臺灣人）不同，也應該重視自己認為「絕對不能退讓」的地方（如：旅行社必須落實行程的管理、加強工作人員的教育訓練）。只不過，這次不論是態度或表達方式，我都不夠成熟。

在這個例子裡，我的感受和想法本身並沒有錯，只是在將其表現出來、傳達給對方的時候，做法和態度不夠圓融，因此我深深體會自己必須好好鍛鍊這方面的EQ。

（本文摘自《共感的力量：善用體貼為影響力的臺灣式EQ領導學》作者：近藤弥生子 譯者：周若珍)