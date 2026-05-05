徵才大幅提高「3Q」權重 張忠謀親筆寫下台積電四大核心價值

由張忠謀一手創立的台積電，最大的優勢就是擁有全世界最高水準的技術。這是因為他一開始就確立只專注於製造、不進行設計的「晶圓代工」（Foundry）商業模式，並且長期承接美國蘋果公司等世界頂尖企業的訂單，透過其坐擁的最新技術，一路成長為全球半導體市占率過半的無敵強者。

如今半導體已是電腦、行動電話、汽車、家電等各類產品的製造過程中不可或缺的材料。而全世界也都同意：倘若臺灣發生危險，世界各國絕不會袖手旁觀，因為臺灣有台積電。

由張忠謀率領的台積電，同時也以重視培育人才聞名。

本文摘自《共感的力量：善用體貼為影響力的臺灣式EQ領導學》 深獲張忠謀信賴的台積電前人資長李瑞華曾表示：「台積電用人的重點，是從對的人裡面找最好的人。」台積電在徵才時，除了I Q之外，還增加了「E Q」和「A Q」（逆境商數）兩個衡量向度，並大幅提高此「3Q」的權重。

張忠謀強調，台積電吸引人才的策略是「要有文化的基礎。我們希望建立一個社群，而不只是工作場所」。

據說，由張忠謀親筆寫下的台積電四大核心價值，就是「誠信正直」（Integrity）、「承諾」（Commitment）、「創新」（Innovation）、「客戶信任」（Customer trust），取其字首，簡稱為「ICIC」。

在充滿機密資訊的晶圓代工業界，與客戶之間的信賴關係比什麼都來得重要，因此張忠謀始終重視誠信正直。

張忠謀曾在二○○五年一度宣布退休，然而在二○○七年，由於受到全球金融危機的影響，當時的執行長不得已裁撤了五％的員工，引發抗議，於是張忠謀便引用曹操的「老驥伏櫪，志在千里」，宣布回歸再度擔任執行長。

張忠謀回歸後做的第一件事，就是召回被裁員的數百名員工。因為他認為，想要做到對客戶「誠信正直」，就必須用同樣的態度來對待員工；對事業而言最重要的，就是讓員工能安心地工作。

正如他所引用的曹操名言，台積電在二○一○年成為營業額全球排名第三的半導體製造公司，二○二三年更是首度打敗美國的英特爾以及韓國的三星，登上營業額全球排名第一的寶座。

張忠謀在二○一八年宣布退休。在他退休前的某次媒體採訪中，他提到避免人才外流的祕訣，就是「提供員工優厚報酬」、「讓每個員工都能喜歡自己的工作」、「給員工公司的前景與發展性」等三點，並強調這些都是管理階層的職責。

在市場需求變化多端的半導體業界，張忠謀不讓「重視人才」淪為空泛的口號，同時站在員工的立場來思考，深深贏得了臺灣人的信賴與讚賞。

（本文摘自《共感的力量：善用體貼為影響力的臺灣式EQ領導學》作者：近藤弥生子 譯者：周若珍)