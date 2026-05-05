蘋果公司不用繳所得稅！1項制度漏洞讓逃稅計畫成科技業典範、節稅760億

四間公司逃稅 蘋果最厲害

所謂的GAFA，就是美商谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜這四間公司的英文公司名字。這四間與電腦、網路有關的美國企業在快速成長之後，建立了世界規模的事業，而且這四間企業也巧妙地利用避稅天堂逃稅。其中最具代表性的範例，就是蘋果公司。

蘋果公司的逃稅計畫非常巧妙，由於美國的成本分攤制度規定，美國公司與外國公司一起開發無形資產時，在美國的權利由美國公司行使，在美國之外的權利由外國公司行使。

蘋果公司就利用這項制度讓在愛爾蘭的子公司分擔蘋果的研究開發費用，藉此宣稱與愛爾蘭的子公司「共同開發」產品。

儘管所有的研究與開發過程都在美國進行，但由於是愛爾蘭的子公司負擔費用，所以算是「共同開發」的形式。如此一來，美國之外的蘋果公司使用費都由愛爾蘭的子公司承擔。

讓營業額都流至愛爾蘭

愛爾蘭的法人稅率為一五％，美國則為二一％。西元二○○四年，蘋果公司讓全世界營業額的三分之一匯流至愛爾蘭的子公司。

此外，蘋果公司擁有兩間愛爾蘭的子公司，其中一間將總公司的地址設在維京群島。

由於愛爾蘭規定，就算是在愛爾蘭設立的公司，只要地址位於國外，就由該國徵稅，所以其中一間的愛爾蘭子公司改在維京群島繳稅。

避稅天堂的維京群島不課企業所得稅，所以蘋果公司讓集團的大部分利益都往這間位於維京群島的公司集中，整個集團的稅賦也成功降至九．八％。

在先進國家之中，愛爾蘭是稅率非常寬鬆的國家，所以蘋果公司才透過愛爾蘭使用避稅天堂。

本文摘自《逃稅的世界史》

就算蘋果公司想直接讓利潤往避稅天堂集中，美國的稅法也不會饒過蘋果公司。但是，讓利潤透過愛爾蘭進入避稅天堂的話，就能避免被美國的規範卡住。

再設置荷蘭子公司

而且蘋果公司還在上述這兩間愛爾蘭子公司之間，另外設置一間荷蘭的子公司，如此一來，就能完全避開美國稅務當局的追緝。

蘋果公司的這套手法，被稱為「雙層愛爾蘭夾荷蘭三明治」（Double Irish with Dutch sandwich）。

後來這套手法成為科技企業逃稅的典範，許多美國的科技企業也紛紛效法。蘋果公司透過這招節省了約二十四億美元（約新台幣七百六十億元）的稅金。

（本文摘自《逃稅的世界史》作者： 大村大次郎 譯者： 許郁文)