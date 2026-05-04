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拋棄繼承也沒用！父留106萬負債她全扛…律師警告：簽了「這張紙」就逃不掉

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
律師蘇家宏分享一名女孩因身兼「連帶保證人」而無法透過拋棄繼承免除父親百萬債務的真實案例，藉此釐清作保的法律責任。（本報資料照片）
律師蘇家宏分享一名女孩因身兼「連帶保證人」而無法透過拋棄繼承免除父親百萬債務的真實案例，藉此釐清作保的法律責任。（本報資料照片）

爸爸過世留下106萬負債，我卻不能拋棄繼承

最近在Threads上看到一位年輕女孩的分享，她的爸爸四前年離世，留給她106萬的負債，很多網友第一時間的反應都是：「為什麼不趕快去辦拋棄繼承？」

女孩回覆，因為她是爸爸的連帶保證人，沒辦法辦拋棄繼承。

但令人敬佩的是，她沒有選擇逃避。從去年有能力開始，她一路努力還款，現在債務只剩下39萬，更給自己訂下明年完全還清的目標。

1. 「拋棄繼承」與「保證責任」是兩張不同的單子

當女孩同時具備兩個身分：女兒（繼承人）、連帶保證人，就算在父親過世三個月內向法院辦妥拋棄繼承，也只拋棄了女兒身分繼承來的債務。

但那份「保證契約」是她親筆簽名的，這筆債務實質上就成為她的責任，拋棄繼承也無法擋下這筆債務的。

2. 連帶保證人 比一般保證人責任更重

一般保證人還有「先訴抗辯權」，也就是銀行必須先去扣押拍賣債務人的財產，真的討不到錢，才能找保人。但「連帶保證人」等同於債務人，當債務人不還錢，債主可以直接要求保證人清償債務。

3. 可能的變數：簽名時成年了嗎？

有位內行網友回覆：「你是成年還是未成年時簽的連帶保證人的？」這非常重要！如果當初簽約時，她還是未成年人，被父母抓去當人頭作保，在法律上這個保證契約的效力是有極大爭議的，有機會可以主張免責，但如果是成年後親自簽名、充分了解內容，那就必須為自己的簽名負責。

4. 面對逆境的態度 決定了重生的速度

這位女孩大可抱怨命運不公、埋怨父親，但她選擇了勇敢承擔，靠著自己的力量將債務從106萬還到剩39萬，有債務並不代表沒有尊嚴，當你選擇勇敢面對的那一刻，生命的劇本就已經開始重新改寫 。

為這位女孩的勇敢喝采，祝福她明年順利還清債務，迎向真正屬於自己的自由與平安。—蘇家宏律師

◎感謝 蘇家宏律師 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

拋棄繼承 債務 遺產

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