國際金融中心地位為何是倫敦？ 全球6大避稅天堂背後有英國撐腰

避稅天堂的始作俑者

既然避稅天堂危害全世界，為什麼其他國家坐視不管呢？

各國當然不可能袖手旁觀，例如經濟合作暨發展組織（OECD）就曾多次試著規範避稅天堂。

不過，這些避稅天堂通常不予理會。

本文摘自《逃稅的世界史》

具指標性的避稅天堂包含開曼群島、維京群島、香港、新加坡、巴拿馬或是盧森堡，也不是特別大的國家，那麼其他國家為什麼無法對這些避稅天堂施壓呢？

避稅天堂成英國重要工具

答案是，這些避稅天堂的背後有英國撐腰。

比方說，開曼群島、維京群島這兩個具代表性的避稅天堂是英國的海外領地，而香港與新加坡則是英國的前殖民地，這些國家到現在都與英國過從甚密。

一開始，英國也因為本國的企業利用避稅天堂逃稅而深受其害，但是當全世界的企業開始利用避稅天堂之後，英國反而開始從中獲利。

英國的前殖民地在獨立之後，經濟層面還是深受英國的影響，所以那些湧入避稅天堂的資金也可由英國銀行操作，這麼一來，避稅天堂反而成為英國的重要工具，英國也因為避稅天堂而能夠在全世界的金融市場中，維持市占率第一的地位。

倫敦市占率比華爾街還高

一說到世界金融市場，我們應該都會想到紐約的華爾街，但是全世界金融市場市占率第一名可不是華爾街。的確，若從交易量來看，紐約的華爾街的確是世界第一，但是華爾街的交易有一大半是美國國內的交易。若從世界金融市場的市占率來看，倫敦市是凌駕於華爾街之上的。

國際股票市場交易量的一半、國際新股上市的五五％、國際貨幣交易的三五％，都是在倫敦市進行。

此外，英國外匯日均交易量達兩兆七千兩百六十億美元，約占全世界的四○％左右；第二名的美國不到英國的一半，只有一兆兩千六百三十億美元。

直到現在，國際金融中心的地位還是以倫敦為主。

倫敦市能夠左右全世界的金融市場，就是因為英國是避稅天堂的老大。若是單論「經濟力」，英國在全世界經濟的排名不算太前面；若論GDP的排名，大概也只有第六名，只有美國的八分之一或九分之一左右。

儘管如此，英國還是在國際金融交易市場之中，占有最高的市占率。這也代表了避稅天堂左右全世界金流的問題有多麼嚴重。

（本文摘自《逃稅的世界史》作者： 大村大次郎 譯者： 許郁文)