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避險基金恣意橫行炒作全球市場… 背後設籍避稅天堂撐腰、地點曝光
如今足以左右全世界經濟的「避險基金」，可說是避稅天堂的產物。
避險基金就是利用巨額資金在全世界炒作市場，追求眼前近利的基金，也常常造成各國的經濟混亂。
避險基金能有如此龐大的資金可以運用，就是因為他們澈底活用了避稅天堂的優勢。
幾乎所有的避險基金，都於開曼群場或是其他避稅天堂設籍。
如果是正常的投資活動，不管是個人投資者還是機構投資者，都需要為了營收繳稅，所以就算營收很高，也無法將所有資金拿去投資，只能拿繳完稅之後的資金投資。
不過，避險基金因為設籍避稅天堂，所以賺到錢之後可直接再投入市場。
這就是避險基金能在短時間之內快速成長的理由。
如果沒有避稅天堂的存在，避險基金就不會如此快速成長，也不會那麼恣意橫行。
（本文摘自《逃稅的世界史》作者： 大村大次郎 譯者： 許郁文)
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