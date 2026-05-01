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兩姊姊心軟幫弟繳75萬遺產稅！律師揭超慘下場：錢沒了、房子恐也保不住

聯合新聞網／ 綜合報導
家人之間互相幫忙本是好意，但遇上遺產問題，善意出手恐怕代價驚人。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
家人之間互相幫忙本是好意，但遇上遺產問題，善意出手恐怕代價驚人。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

家人之間互相幫忙本是好意，但遇上遺產問題，善意出手恐怕代價驚人。律師蘇家宏分享案例指出，兩位姊姊心軟替弟弟代墊75萬元遺產稅，最後這筆錢卻可能追不回來，甚至連父親留下的房產都未必保得住。

蘇家宏在臉書發文表示，一家三姊弟的父親過世後，留下房產，同時也留下高達265萬元遺產稅。由於弟弟經濟拮据，籌不出自己應負擔的75萬元，兩位姊姊心軟之下，各自拿錢幫忙補上。

沒想到，看似幫家人度過難關，卻埋下更大風險。原來弟弟早已在外積欠大筆債務，且債主先前已向法院聲請查封並完成登記。

蘇家宏指出，姊妹代墊遺產稅後，法律上等於成為弟弟的「一般債權人」，未來若其他債主追討弟弟名下財產，姊妹既無法阻止，也沒有優先受償權，想把75萬元拿回來相當困難。

他進一步說明，若當初姊妹沒有替弟弟繳這筆錢，情況反而可能不同。因為遺產稅的受償順位通常高於一般債務，在稅款未清前，其他債權人要處分遺產並不容易，反而能降低損失風險。

蘇家宏提醒，若遇到家人無力繳納遺產稅，不一定要全數代墊，可選擇「只繳自己應負擔的部分」，保障自身繼承權益；其餘也可評估以父母留下的遺產辦理抵稅，避免好心反而吃大虧。

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