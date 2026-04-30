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影／時光顯影：台股花27年才破萬點
1962年2月9日，台灣證券交易所正式開業，當時的交易員在黑板上用手寫下不斷改變的數字。一直到24年後1986年，加權指數才首度突破千點，當時號子裡擠得水洩不通，股市致勝演講坐滿了席地而坐的股民，成交單堆積如山，印證「台灣錢淹腳目」的輝煌時代。盡管1988年9月當時擔任財政部長的郭婉容，宣布復徵證所稅，股市經歷了無量下跌的19天，但市場的生命力驚人，隔年再度發動攻勢。1989年6月17日，台股盤中首度觸及10001點，更在兩天後收盤站上萬點大關。當時號子裡，有人開香檳狂歡，有人拿著小型望遠鏡死守螢幕，甚至連孩童都在證交所的地板上玩耍。這些畫面如今看來或許帶點荒謬的幽默感，卻也是台灣經濟最純粹、最狂熱的集體記憶。
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