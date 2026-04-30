快訊

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

川普不打也能贏伊朗？CNN：海上封鎖能否逼降 兩大關鍵定成敗

聽新聞
0:00 / 0:00

影／時光顯影：台股花27年才破萬點

聯合報／ 記者陳易辰 陳世忠／即時報導
1977年證交所交易由人工在黑板上寫下交易數字。
1977年證交所交易由人工在黑板上寫下交易數字。

1962年2月9日，台灣證券交易所正式開業，當時的交易員在黑板上用手寫下不斷改變的數字。一直到24年後1986年，加權指數才首度突破千點，當時號子裡擠得水洩不通，股市致勝演講坐滿了席地而坐的股民，成交單堆積如山，印證「台灣錢淹腳目」的輝煌時代。盡管1988年9月當時擔任財政部長的郭婉容，宣布復徵證所稅，股市經歷了無量下跌的19天，但市場的生命力驚人，隔年再度發動攻勢。1989年6月17日，台股盤中首度觸及10001點，更在兩天後收盤站上萬點大關。當時號子裡，有人開香檳狂歡，有人拿著小型望遠鏡死守螢幕，甚至連孩童都在證交所的地板上玩耍。這些畫面如今看來或許帶點荒謬的幽默感，卻也是台灣經濟最純粹、最狂熱的集體記憶。

1989年股市萬點，一名利用小型望遠鏡端看股市指數的投資民眾。
1989年股市萬點，一名利用小型望遠鏡端看股市指數的投資民眾。

台灣證券交易所1962年2月9日開業，由經濟部長楊繼曾(中)主持剪綵，左為該公司董事長辜振甫。
台灣證券交易所1962年2月9日開業，由經濟部長楊繼曾(中)主持剪綵，左為該公司董事長辜振甫。

1988年9月24日，財政部長郭婉容宣布復徵證所稅，股市無量下跌19天，投資人到財政部外抗議。
1988年9月24日，財政部長郭婉容宣布復徵證所稅，股市無量下跌19天，投資人到財政部外抗議。

1986年股市破千點，證券公司內人潮熱絡，大批投資人擁向櫃台，營業人員忙著接電話。
1986年股市破千點，證券公司內人潮熱絡，大批投資人擁向櫃台，營業人員忙著接電話。

1989年股市萬點，孩童坐在台灣證券交易所內玩耍。
1989年股市萬點，孩童坐在台灣證券交易所內玩耍。

1989年6月17日，加權指數盤中以10001.34點衝破一萬點大關，號子裡大開香檳慶祝，但卻曇花一現終場以9907.23點收盤。
1989年6月17日，加權指數盤中以10001.34點衝破一萬點大關，號子裡大開香檳慶祝，但卻曇花一現終場以9907.23點收盤。

台股

延伸閱讀

曾喊3萬點被噴太樂觀！台股今破4萬大關…股添樂苦笑：現沒ALL IN就是一頓噴

不怕崩盤？年輕人「All in台積電、ETF」 鄉民笑：會怕的回家定存

瑤池金母發威！00981A盤中漲贏大盤與0050…網笑：前幾天是倒車接人

公司一半同事都在做1事 他驚呼：全民賭博時代？

相關新聞

影／時光顯影：台股花27年才破萬點

1962年2月9日，台灣證券交易所正式開業，當時的交易員在黑板上用手寫下不斷改變的數字。一直到24年後1986年，加權指數才首度突破千點，當時號子裡擠得水洩不通，股市致勝演講坐滿了席地而坐的股民，成交

《「我是有錢人」迷思795》「出事有理賠、沒事有錢拿」保單將絕跡 看2大因應之道

24日時，有媒體報導表示，保險局當日已發函調查壽險公司，是否有銷售「無理賠可退回保費」設計的醫療險商品…

主管的最高修養是懂得「消失」！菲女狼：午休請把抱怨排毒的自由還給員工

主管應懂得在員工午休時「消失」，給予他們排毒的自由，成為提升工作滿意度的關鍵。菲女狼認為，適度抱怨有助釋放壓力，主管應尊重這一必要時刻。

公司一半同事都在做1事 他驚呼：全民賭博時代？

隨著台股指數衝破4萬點，許多上班族聚焦股市，甚至在開會和用餐時也不斷關注行情。一名網友驚呼這是全民賭博的時代，引發熱議，許多網友紛紛表達對股市的看法與參與心態。

保險員連續開15期線上「私房課」賺逾百萬 正式跟同行形成差異化

也許你會說：「卷」不動，想「躺平」。我想說，沒有人能一生「躺平」，而在大部分行業，都沒到拚...

大學生或研究生畢業找工作難、35歲職場人被資遣 保險理財專家揭最大差別

我們都學過一句話：經濟基礎決定上層建築。所以良好的財務狀況是未來生活的基礎保障。「修身齊家治國平天下」，其中的修身，我認為是…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。