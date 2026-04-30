《「我是有錢人」迷思795》「出事有理賠、沒事有錢拿」保單將絕跡 看2大因應之道

24日時，有媒體報導表示，保險局當日已發函調查壽險公司，是否有銷售「無理賠可退回保費」設計的醫療險商品。

金管會發函給壽險公司

之後在27日，媒體還更進一步報導指出，金管會保險局上周五發函給全體壽險公司，要全面清查「現行市售含無理賠可退回保險費設計的保險商品」，限期本周內回覆。

簡單來說，壽險業者將這種回饋機制，設計成「只要被保險人存活、且無發生因疾病需理賠的事故，就給付一筆無理賠保險金給『要保人』」。事實上，這種具有「儲蓄險」性質的健康險保單，也不是現在才有的商品。

且除了健康險之外，各壽險公司也曾推出不少還本型的（意外）傷害險。其最主要的原因就在於：保戶不喜歡買「沒有發生事故，保費就等於白繳了」的保單。

記得早在筆者二十多年前，剛開始接觸各家壽險公司的保單條款時，就已經有所謂的「帳戶型終身醫療險」的推出。也就是說，當被保險人在生前，沒有用完帳戶裡的醫療保險金時，可以用「身故保險金」的形式，理賠給健康險的身故受益人。

之後，各種配合保戶「保費不浪費」及「還本」需求的保單，紛紛在壽險公司的精心設計與規劃下而推出。其類型一般有兩種，一種是「無理賠時，理賠金可以增加」；另一種則是「繳費一段期間之後，當無理賠記錄時，要保人可以領回『依保費一定倍數的金額』」。

新型態無理賠回饋醫療險與早期設計脫鉤

也就是說，這種具有儲蓄性質的保單，既廣泛存在於各種保單之上，為何金管會這次卻「突然出手要管」？根據媒體的報導，此次展開調查的原因在於，新型態的無理賠回饋醫療險與早期市場上的無理賠回饋設計脫鉤，早期通常是採取「增加醫療理賠額度」的方式回饋被保險人，例如，若被保險人連續三年未發生理賠事故，第四年起，其住院日額或各項理賠限額將自動調升一定比例，這種「無理賠回饋」設計目的在於獎勵被保險人注意自身健康，並省下保險資源，轉化為因應未來可能發生的事故。

變成「類生存保險金」

但保險局最近卻發現，業者將回饋機制設計成只要被保險人存活、且無發生因疾病需理賠的事故，就給付一筆無理賠保險金給「要保人」，演變成「類生存保險金」，並出現以下兩大嚴重缺失：

其一是醫療險功能錯置、名不符實，醫療險應著重於風險保障。假設設計成領回的生存金，其性質趨近於儲蓄險，模糊定位；其二則是受益人的權益，醫療保險金通常應由被保險人受益以支付醫療開銷，但這類保單回饋給要保人，與強化被保險人的保障初衷不符。

保單需符合「合約服務邊際」

不過，根據熟悉內情的保險業人士表示，金管會這一波的「查核」，一切都跟IFRS 17新制下，壽險公司所銷的保單，都必需符合「合約服務邊際（CSM）」有關。

根據AI所搜尋到的資料，合約服務邊際（Contractual Service Margin, CSM）是保險會計準則下的一項重要概念，代表了保險公司預期從未來提供保險服務中所能獲得的利潤。當保險公司承保一張保單時，會根據精算假設，如預期死亡率、發病率、費用率以及預期投資報酬率等，計算出保單的公允價值。CSM即是保單公允價值與其所承擔負債現值之間的差額，反映了保險公司在未來履行保單義務過程中預期能夠實現的利潤。簡單來說，CSM是保險公司對未來獲利能力的一種衡量指標，並非直接的現金收益，而是指引公司未來獲利潛力的一項會計科目。

簡單來說，由於有保證（收益）儲蓄險（非保障型保險）的CSM，可能是負數、沒獲利，將不是在2026年，適用IFRS 17會計新制下，保險公司在設計並推出商品的主力，所以，各壽險公司將會極力避免推出「會讓財報數字不漂亮」的標的。且越是大型的壽險公司，越會在乎所推出的商品，符不符合CSM？

高CP值保單未來恐絕跡？

且根據業者的說法，在舊的高CP值（低保費、高保障）實支實付型定期醫療險停賣之後，目前保險市場上新推出的保單，都是「高保費、低保障」，且多半以「強調75歲之後，才開始動用實支實付理賠」的終身醫療險為主；再不然，就是過去「因疾病失能可獲理賠」的失能險停賣之後，取而代之的長照險。如今，在這些保戶還願意考慮及購買的「類還本」健康險也停賣之後，業務員恐怕只剩下配息型的類全委投資型保單，以及分紅保單可賣。也就是說，預計未來的保險市場，將會有以下兩大趨勢存在：

首先，由於未來壽險公司會推出的保單，都將著重在「純保障」性質的保單，不論是壽險或健康險，類似上述這種「儲蓄險」性質的保單，將可能沒有任何存在的空間。也就是說，過去保戶喜歡買的那種「出事有理賠，沒事有錢拿」，或是「保障兼投資儲蓄」的保單，恐怕將會從這個市場上「絕跡」。

接軌IFTR 17會計制度

其次，就算是純保障型的保單，因為接軌IFTR 17會計制度的考量，保戶滿心期望的「高CP值（保費不貴，但理賠金額非常高、項目非常多）」的保單，也將不復存在。

筆者認為，在以上兩大趨勢發展的影響之下，保戶只有以下的因應之道：

因應一、若市場上還有不錯的「低保費、高保障」保單（有保證續保的一年期定期醫療險，因為保障範圍最廣，建議列為最優先購買標的；行有餘力，則是一次給付型的重大疾病險或癌症險；再來，則是保費相對低廉的定期型長照險），在行有餘力（保障仍有缺口，且仍有一定保費負擔的能力）之下，仍然建議儘早「買好」及「買滿」。

因應二、由於人生的風險，不是只有生命、身體健康與責任，也還有「活的太久」的退休金不足風險。所以，個人絕對不建議把過多的資金，全押在投報率極低的保單之上。

所有擔心退休風險的理財大眾，反而更應該善用積極穩健的投資工具，讓自己的退休金「穩健成長」，而不是投入過多的資金，在於無法打敗通膨的「類還本」或「類儲蓄」的保單上！