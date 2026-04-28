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主管的最高修養是懂得「消失」！菲女狼：午休請把抱怨排毒的自由還給員工

聯合新聞網／ 菲女狼
主管在午休時間懂得優雅地消失，不僅是把自由與抱怨排毒的空間還給組員，更是職場中最體貼的最高修養。示意圖／Ingimage
主管在午休時間懂得優雅地消失，不僅是把自由與抱怨排毒的空間還給組員，更是職場中最體貼的最高修養。示意圖／Ingimage

主管的最高修養 是懂得「消失」

午休時間，菲通常不跟組員一起吃午飯。

雖然有人說，午餐是跟組員「培養感情」的黃金時段，但我心裡總有個聲音在說：「組員真的有想跟你培養感情嗎？」

對上班族來說，午休那一個小時是神聖不可侵犯的「自由時光」。如果還要坐在主管對面，一邊咀嚼排骨飯，一邊還要拿捏聊天分寸，那這頓飯吃下來，不僅消化不良，簡直是另一種形式的加班。

我相信，對上班族來說：「能夠跟同僚聚在一起碎念主管」，是一天當中最療癒、最能釋放壓力的神聖時刻。

身為主管，如果我也坐在那裡，大家只能尷尬地聊氣候、聊外送、聊一些不痛不癢的話題。那不僅剝奪了他們唯一的「排毒」機會，還讓我自己也吃得很有壓力。

菲一直認為，適當的抱怨傾訴有益身體健康。

大家中午在背後碎念完主管「機車、囉唆」之後，身心的鬱卒得以抒發之後，下午又是一條活龍，繼續奮鬥。

所以，菲覺得當主管的一定要有自覺。主管的最高修養，就是懂得在該消失的時候，優雅地消失。

把午餐時間還給他們，把碎念主管的空間留給他們。

當主管的人，自己一個人用餐、喝杯咖啡、安靜地看個新聞，其實也挺療癒的。畢竟，當我們也需要空間修復一下我們受傷傷的心靈。

所以，午餐時間看到我一個人喝咖啡，千萬別過來陪我。真的。

菲想問： 你們的午餐時間，也是用來「排毒」的嗎？如果你是主管，你會選擇加入他們，還是優雅地「消失」？

◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

菲女狼

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