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保險員連續開15期線上「私房課」賺逾百萬 正式跟同行形成差異化

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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也許你會說：「卷」不動，想「躺平」。我想說，沒有人能一生「躺平」，而在大部分行業，都沒到拚天賦的階段，真正拚的是努力。當然，我所說的「卷」，是和自己「卷」，而不是和他人比。

今天比昨天進步一點點，明天比今天再多學一點點，在專業領域十年如一日地堅持成長，一定會成為稀缺到不可替代的人。

本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》
本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》

策略二：人無我有。

與其更好，不如不同。當所有人都在拚命的時候，意味著都是同質化的。你如果能選一條少有人走的路，做出自己的差異化，就會享受超額的回報。

拼多多為什麼能打進主流市場？因為它做到了人無我有。當時面對消費降級的大背景，天貓和京東都開始做物美價廉的生意。拼多多沒有直接與之競爭，而是採用線上團購的方式，以物美價廉的邏輯讓貨找人。

最開始拼多多上銷售的大多是庫存貨，漸漸地有商家專門為其訂製產品。同時，借助爆款裂變的邏輯、借助微信，利用社交裂變獲得了飛速的發展。

我從2019年開始嘗試做線上課程，契機就是那時候我在想，保險業有那麼多的從業者，我到底跟同行們有什麼不一樣？我得做出點別人不做，或者不敢做的。於是我就懵懵懂懂地「上路」了，後來沒想到連續開了15期的「振源私房課」。

在這個過程中，除了賺到超過百萬元的課程費用，「振源老師」這個身分就此確立，我正式地跟同行們形成了差異化，這就是「人無我有」。

每個人、每個企業都是不一樣的，找出「人無我有」的差異化競爭點，把想法變成現實，最後轉換為收益。

（本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》作者：于振源)

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