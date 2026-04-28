不只是家電集團部門裡最會做PPT的員工 農村男「卷」成世界華人保險大會講師

公司最歡迎的人才

在一家公司，員工的重要程度可以分為四類：可有可無、重要、稀缺、不可替代。面對殘酷的市場競爭，當公司或組織進行優化時，通常會先放棄那些可有可無的員工。重要的員工能力突出，身處重要職位，能為公司創造價值，但他可能並不稀缺，很容易找到替代者。

假設一個職位，有三個人都可以勝任，那麼他們三個人都是可以被替代的，很難有議價的權利，只能接受被選擇，即使這個職位很重要。公司最歡迎的是稀缺和不可替代的人才。

我們要時不時看一看自身，問問自己：在我身處的行業、所在的組織、任職的公司，我的能力是稀缺的嗎？我是不可替代的嗎？是否僅僅是一個「可有可無」的人？發明汽車的人和銷售汽車的人，所創造的價值差距是非常大的。

本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》

我們都希望自己能不斷成長，能力不斷提升，這個過程就是在增強自身的「不可替代性」。是否稀缺，取決於能否被替代。

職場中誰最容易被取代？

很多人在公司裡沒有安全感，擔心自己的發展，擔心被他人甚至人工智慧替代，最重要的原因就是他所做的事情，其他人也可以做，離開公司，對公司沒有任何影響。在職場中，最容易被替代的是那些可有可無的人、重複工作的人、沒有創造力的人。

另外，我們要認清自己的價值是源於自身，還是源於公司。有時候，我們會產生一種錯覺，錯把平台價值當成自己的價值，忽視了自己能力是否真正提升了。讓自己變得不可替代，要靠自己，可以借助平台，但不能依賴平台。

創業也是如此。彼得．杜拉克說：「企業的本質是為社會解決問題，一個社會問題就是一個商業機會。」如果一個問題只有你能解決，說明你能創造更大的價值。你的「無限責任公司」也適用於這一理論。一家公司或一個人的商業價值由很多因素組成，最核心的一定是稀缺性。一定要時刻關注如何解決他人解決不了的問題，如何創造更大的價值，成為不可替代的存在。

同時也要注意，我們所處的環境在變化，可能今天是稀缺甚至不可替代的人，明天就意外被替代。成長是永不止步的，發展要持續穩定。

變得稀缺的三個策略

讓自己變得稀缺有三個策略：人有我優、人無我有、跨界整合。

策略一：人有我優。

二八法則也適用於職場。20%的員工創造80%的價值，獲得80%的薪酬。而我們大部分人都處在相對充分競爭的行業和職位，也就是說，有很多人和我們做著同樣的工作，不可替代的人極少。

並且職業生涯的前期，想要做到不可替代也是極難的。這種情況下，打造自身稀缺性的方法就是做到「人有我優」。用現在很流行的詞語來說就是「卷」，「卷」自己，把自己「卷」到行業的頂尖。

從特助一路卷上來

我自己就是這麼一路「卷」上來的。第一份工作在海爾集團青島總部，當時剛畢業做主管特助，主要工作是統計資料、做PPT、做報表等。於是我去學習Office，把自己「卷」成部門最會做PPT、最會做報表的員工，成為主管最信賴的助理。

三年後，我晉升為銷售總監，成為公司最年輕的銷售總監之一。加入保險業後，一切從頭開始，於是我繼續「卷」。學習專業知識，打電話見客戶，完成每週3張保單的任務，「卷」入了「MDRT百萬圓桌會員」，「卷」成世界華人保險大會的講師。後來做個人品牌，做視頻號，做直播，現在我的綜合能力已經變得相對稀缺。

（本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》作者：于振源)