大學生或研究生畢業找工作難、35歲職場人被資遣 保險理財專家揭最大差別

暢銷書《百歲人生》中提到，未來我們活到100歲將不再是夢，而是常態。也就是說，老年生活的時間比我們想像的更長。如果能活到100歲，那麼50歲才人到中年，後半輩子該做些什麼呢？如

何生活得更好呢？換個角度來看，百歲人生，是我們這一代人的一個挑戰，我們要解決的問題包括但不限於：如何不虛度光陰？如何保持身體健康？如何提高生活品質？如何維繫更長久的人際關係？如何保持良好的財務狀況？

本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》 我們都學過一句話：經濟基礎決定上層建築。所以良好的財務狀況是未來生活的基礎保障。「修身齊家治國平天下」，其中的修身，我認為是一個人各方面的修行，不僅僅是品德修養，還包括身體鍛鍊、財務健康。

身在保險業，我見過很多人因為沒能保持健康的財務狀況，導致種種困境。這些都是可以以透過培養財商，積極管理財務來避免的。

這一堂財富必修課，分為三個模組：如何讓自己值錢？如何賺錢？如何管錢？三個模組是三種不同的視角：值錢，討論的是如何刷新認知，讓自己增值；賺錢，思考如何在單位時間內創造更多價值；管錢，則是如何經營打理自己的財富。

值錢：讓自己變得稀缺

如果你經常看新聞的話，可能會發現一個現象：一方面，就業形勢嚴峻，大學生、研究生畢業找工作艱難，或是35 歲的職場人被資遣；另一方面，優秀的畢業生或職場人在專業領域大放光彩，事業取得成就，收入豐厚，甚至還能獲得政府或企業發放的人才補貼。

為什麼會出現這樣的差別呢？原因就在於每個人所能創造的價值不一樣。一個人能創造更大的價值，自然會有更多收穫，這個收穫不僅僅是金錢、成就、榮譽，更重要的是社會價值和個人價值的實現。

現在，你經營著自己的「無限責任公司」。你是這家公司的老闆、業務、營運、前台⋯⋯這家公司每天都在營業，它創造了多少的價值？未來前景如何？我們要客觀地評估自身所創造的價值，並付出努力提升能力，在未來創造更多價值。

稀缺到不可替代

是金子，總會發光的。黃金作為一般等價物，從古至今都不曾被替代，其物理穩定性極佳，不易腐蝕，易於分割、保存，便於攜帶。即使現在日常都使用紙幣，甚至採用電子支付，黃金依然有非常高的市場地位，其價值依然被認可。

「是金子，總會發光的。」這句話有一個隱含條件：要像金子一樣發光，就要擁有稀缺的特質，成為不可替代的人。一如我們常說的「物以稀為貴」，一種資源、一項能力、一個人，越是稀缺，越不可替代。

（本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》作者：于振源)