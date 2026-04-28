公司一半同事都在做1事 他驚呼：全民賭博時代？

台股一度衝破4萬點，全民都在看盤？一名網友分享，近期指數頻創新高，身邊景象也跟著失控，從公司到街上幾乎人人盯著股票，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「太誇張了吧，一半同事都在看盤」為題，指出最近一個月每天早上到公司，就看到一半以上同事滑手機看股市APP，甚至連開會時也有人偷偷盯盤，更誇張的是，中午外出用餐時，周遭路人幾乎都在聊股票，整體氛圍明顯被市場熱度帶動，讓他驚呼「現在是史上全民迷上賭博最誇張的時代嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「你正經歷第二次工業革命，翻身靠現在」、「你遲早也要看盤，為何不現在就一起看」、「股市一天震盪的損益抵得過幾個月的薪水，更認真關心股市不是很正常嗎」、「老闆給的薪水沒有股票給的錢多啊」、「上班賺那麼少，傻了才專心上班」、「公司的錢都拿去買台積電了，誰還在工作？」。

此外，也有網友回應「認真上班一年加薪多少？比得上認真看盤嗎」、「他人貪婪我恐懼」、「台股4萬（點）了，還不買是要等5萬嗎」、「買台積沒輸過，問就是歐印」、「最近是真的衝得有點太猛的感覺，很怕會墜機」、「我們社區也有移工在看盤，不知道他是不是真的看得懂」。

股票是投資的一環，但如股票5年賠掉670萬，還有機會補回來嗎？本站曾報導，一名女網友分享，原以為家中經濟穩定，直到最近關心父親財務狀況，才驚覺對方長期操作股票與當沖，累計已損失高達670萬元，雖然父親仍有保險與其他資產作為支撐，但面對如此高額虧損仍感到不安，也好奇是否能透過穩健投資方式，例如布局0050這類ETF，慢慢把虧損補回來？

對此，不少網友都表示不用太擔心，「貧窮限制想像，5年賠670萬還不影響生活，年薪至少也200萬吧，應該只是賠閒錢而已」、「能賠670萬也不是普通人，搞不好損益才-10%」、「能賠這麼多錢還在股市，代表他還有錢可以玩，應該不用太擔心吧」、「買了啥股票可以-670萬也不簡單啊」、「爸爸每天看一下就有上班的動力了」。

不過，也有部分網友給出實用建議，「不要當沖！不要當沖！不要當沖！」、「叫你爸不要玩當沖了，現在止損賣掉去買指數，然後刪掉app」、「先戒掉當沖吧…55歲還有10年就退休了」、「當沖前面都贏，只要不停手，很容易後面一次就掰掰」、「不會玩當沖，就不要玩當沖」。