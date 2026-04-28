東北農村男從海爾集團最年輕銷售總監變保險大王 連續108周每周簽3張保單

把自己當成一家公司來營運

2022 年的波克夏·海瑟威公司股東大會上，一位聽眾向巴菲特提問：「如果僅選擇一檔股票來對抗高通膨，你會選擇什麼？為什麼？」

巴菲特勉多投資自己

巴菲特表示：「我要回答的可能不止一檔股票。你能做到的最好的事情就是你必須擅長做某件事情。比如說，你是最好的醫生、最好的律師，不管別人付你多少錢，幾十億美元也好，幾百美元也好，他們願意為你的服務付費。因此，投資自己就是最佳投資，做自己最擅長的事情，就不會擔心錢因為通膨而貶值了。」

本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》

經常有人問我：「振源老師，我每次見到你，你都做成了一些事。你做保險業績突出，登上了世界華人保險大會的講臺。做個人品牌，線上上線下開課，短影音、直播齊上陣，甚至還有時間提供私教服務。你是怎麼做到的？」

我說：「我一直把自己當成一家公司來經營，為自己做事，做自己人生的 CEO（執行長）。」

我認為，從商業的角度來說，每個人都是一家「無限責任公司」，我們要用一生的時間來經營它，對它負全責。

想像一下，你是自己這家「無限責任公司」的 CEO，還要兼任財務、技術、銷售、客服、前臺等工作，你將如何經營這家公司？

● 你這家公司的商業模式是什麼？如何贏利？ ● 你這家公司的核心競爭力是什麼？技術、能力，還是資源？ ● 你這家公司的服務對象是誰？有明確的目標客群嗎？ ● 你這家公司靠什麼賺錢？有什麼產品或服務？ ● 你這家公司的產品或服務在哪個管道，以什麼方式變現？

我的「振源無限責任公司」

任何公司要活下去，首先要保證現金流順暢，也就是能賺錢。因此，當我把自己當成一家公司來經營時，我必須做好自己的核心業務，這是一切的起點。所以無論做什麼，我都會盡力做到最好。

我是東北人，在東北農村長大，初三開始到城裡上學，從班級倒數幾名慢慢攀升到前幾名，後來考入哈爾濱工業大學， 從此改變了自己的人生軌跡。

2008 年，我加入海爾集團。在海爾集團工作的7 年時間裡，我從一線員工成長為公司最年輕的銷售總監之一。

連續 108 周每週簽約 3 張保單

2015 年，面對行業下滑趨勢，我的事業遇到了瓶頸。我堅定轉型，選擇進入保險行業，並加入了大都會人壽保險公司。我開啟創業模式，自己當老闆，自己為自己負全責。

開始的時候，很多人都說我不行，於是我一點點累積，連續 108 周每週簽約 3 張保單，連續 9 年完成了全球保險行業的「奧斯卡」 百萬圓桌（MDRT）會員目標。我成了世界華人保險大會的講 師、世界保險互聯網大會講師，創立了三元保險團隊，團隊從最初的 1 人，最多時發展到了 100 多人。

保險工作做好後，在保證現金流的基礎上，我開始想辦法讓自己更「值錢」。

我是一個終身成長者。過去幾年，我每年投入 10 多萬元學費在各類學習課程和諮詢上，不斷提升自己的各項技能，如跑步、直播等，同時積極獲取最新資訊，提升認知和拓寬商業思維。我讓自己不斷成長，並且不停地連結更優秀的人。

2019 年，我想創立一個學習社群，帶動大家一起學習、成長。於是，我推出了自己的產品，從最開始的振源讀書會，到「振源私房課」、個人品牌訓練營、職場表達訓練營、經典共讀營……我累計推出了 10 多門課程，甚至推出了私教服務。現在，我的付費學員已超過千人。

2020 年，我積極擁抱自媒體，視頻號累計更新超過 300 條視頻，實現了短視頻個人 IP（智慧財產權）的從 0 到 1，公眾號更新了 100 多篇原創文章。這些年，個人品牌、私域營運、短視頻、直播，我一一「下場」實操。

從線上到線下

2021 年，我開始聚焦線下，創立了三元成長俱樂部，每月舉辦一場線下主題分享活動，一場企業參訪活動，現在已經舉辦了幾十場線下活動。

線上課程、線下活動、個人 IP，是我放大個人影響力的三大槓桿，給我帶來了更多的客戶和事業夥伴，我的業績提升了， 收益也更高了。

於是，我又可以接觸到更優秀的老師，讓自己快速成長、進步，將所學知識「反哺」到我的產品和服務中，不斷循環運作。現在，我已經構建了自己的商業模式，打通了「振源無限責任公司」營運的各個環節，實現了「賺錢」和「值錢」 的循環運轉。

（本文摘自《勇往值錢：做自己人生的CEO》作者：于振源)