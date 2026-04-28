打破金錢迷思「你值得更好的人生」知名職業專家教打造人生升維的12堂實踐課

復盤之箭：穿透過去和未來的力量

復盤，是一個源於圍棋的詞彙。利用復盤的方法，對工作進行盤點，也被廣泛應用於團隊和個人成長之中。然而，人們要麼因為復盤過程的複雜而放棄使用，要麼因為不瞭解復盤的本質而錯誤運用。

個人復盤，不需要像企業中的團隊復盤一樣，要求有複雜而精妙的設計，或要求有專業的復盤引導師進行引導，而是要透過復盤產生有效的成長價值。這就需要把握復盤本質，將流程內化於心。

在工作中，很多人對復盤的理解，就只是總結。但是，復盤和總結，有著本質的不同。我認為，總結向後（過去），復盤向前（未來），復盤的核心在於用向後看的方式向前看，復盤的本質就是一種指向未來的學習。復盤貌似是在總結過去，實際上，復盤的結果和目的，是為了在未來能夠把事情做得更好。復盤本身是一種學習的過程。

本文摘自《你值得更好的人生：人生升維的12堂實踐課》 想要持續獲得成就，成為富足的人，一定不能忽略一個重要的內在資源：經驗。但是如何把經歷轉化為可以在未來使用的有價值的經驗呢？這就需要在經歷中學習。這也就是復盤的核心價值：在梳理和總結的過程中提升。復盤是人類自覺自發開展的一種讓智慧得以反覆使用的方式。

復盤的價值

復盤有別於一般的覺察。覺察可以隨時發生，更多指向情緒、狀態、內在成長等與人相關的特質。而復盤主要指向事情，發生在工作過程之中。復盤一般有三種時間點：

1. 在某件事情結束的時候進行復盤。比如，一個專案完成了，進行復盤。

2. 在某件事情推進過程中的特定時間點進行復盤，尤其是推進過程與計畫預期不一致的時候。比如，推進得比預期的進度要慢，執行效果不如計畫得好。這些情況也需要及時復盤。

3. 在某些時間的階段性時間點進行復盤。比如，到了年底，進行年度復盤，每個季度進行季度復盤等。

復盤有什麼價值呢？

工作中，在復盤時，我們可以看到事情進程的階段。看到我們在一個專案中達成了什麼成果，看到在一個過程當中我們走到了哪裡，看到我們所做的事情與目標之間的關係。

在復盤當中，我們還會看到節奏。因為復盤，我們知道目前的進度，這個進度和原來期待的相比如何，整體的節奏是快了還是慢了，進而可以做下一步調整。

在復盤當中，我們還可以總結經驗。分析之前哪些是做得好的，進而梳理總結出來，在未來加以反覆使用，這正是人們復盤的一個重要目的。在人類歷史上，從開始的口口相傳到後來的文字記錄，人們都是用這樣的方式，記錄著經驗。

在復盤中同樣也可以總結教訓。我們肯定會有些地方做得不夠好，在復盤的時候，我們就可以透過梳理這些做得不夠好的經歷，去總結我們在未來可以做怎麼樣的調整，以使得目標更容易實現，效率更高。至少，透過梳理教訓，可以少犯類似錯誤，或者探索新的做事方式。

以上這些，都是我們在復盤當中要做到的，總結起來，復盤的價值主要有四個方面：

第一個價值是，規避風險，及時止損。在過去的經歷當中，如果我們遇到過風險，甚至吃過虧，那麼在未來，我們就可以更有把握去規避這樣的風險。

第二個價值是，調整節奏，符合計畫。在實現目標的進程中進行復盤，可以根據過去工作中的節奏，對比原計畫，可以評估節奏是快了，還是慢了。從而調整接下來的節奏，保證計畫能夠儘量如期完成。

第三個價值是，找到規律，提升效率。復盤的過程可以透過對過去事件經歷的梳理，幫我們找到做同類型事情的規律，以便讓我們在未來做類似事情時的效率能夠更高。

第四個價值是，發現優勢，創造價值。復盤的過程，本身就是對所做事情的重新審視。在充滿熱情的工作過程中，在排除困難實現突破的過程中，我們一定會激發創造性，也會體現優勢。那麼，復盤的時候，把這些優勢發掘出來，就可以讓這些優勢在未來反覆使用，創造更大的價值。

（本文摘自《你值得更好的人生：人生升維的12堂實踐課》作者：趙昂)