老闆制定績效考核…組織大目標下落在自己身上變「小任務」也能找到成就感

目標抓鉤：錨定成果，實現驚險一躍

我們做事的時候，一定會有目標。

本文摘自《你值得更好的人生：人生升維的12堂實踐課》 大事有大事的目標，小事有小事的目標，從人生規劃，到年度目標，再到每一天做的每一件事，我們都會在心裡有一個或明確或模糊的目標。所以，才會有做完一件事之後的欣喜，那是因為目標實現了；當然也會有做完一件事的失落，那是因為目標沒有達成。

限於資源和能力，受制於可能發生的種種無常，我們無法決定每一件事的成敗。然而，對於目標，我們要關注的是，在做一件重要的事情之前，就要有意識地覺察到目標，並且主動地規劃目標。這樣，我們才能掌握人生主動權，循著自己的人生軌跡前行。

制定目標時常見的問題

目標如何制定，往往決定了是否可以得到成就感。只有在達成了一個個有價值的目標時，我們才會體驗到成就感。然而，目標的制定，往往會出現很多問題。

1. 第一類問題，目標不是我們自己制定的。

有時候，莫名其妙地，我們就會接受一個別人給我們的目標。比如，老闆制定的績效考核。這樣的目標往往是在一個組織設定的大目標之下，細分到我們每個人身上的小目標。這樣的目標有可能會跟著組織目標的變動而變動，當大目標變動的時候，我們自己又該怎麼辦呢？這並不是真正的自主目標，這只能叫「任務」。如果在我們的工作中只有這樣的目標，那麼，即便達成目標，也很難持續地獲得發自內心的成就感。

這當然不是允許你不去完成工作中上司交辦的「任務」，而是要學會「主動地」將「任務」轉化為自己的目標，主動思考任務背後的價值和意義，將獲得個人發展的成就感與組織發展的目標結合起來。這樣才會在企業變革、計畫轉型的過程中不至於迷失方向，不至於產生巨大的落差和失落感。

2. 第二類問題，我們的目標只是一個無目標的目標。

這話怎麼說呢，如果我們沒有自己明確的方向，就會無意識地接受了社會標準，如果自己不能有意識地制定目標，就容易把別人的目標當成自己的目標。

比如，一年要賺50萬元的目標、一年要讀50本書的目標。對於這樣的目標，我們只是覺得好像也不錯，像是有追求，但是認真想想這些目標跟自己有什麼關係呢？或許並不清楚。

可能這些目標並不符合自己的個人發展方向，比如，一個職場新人可能最需要的是提升專業能力，而不是天天去想怎麼才能賺50萬元。一個技術新手，最需要的是透過實踐提升經驗值，而不是讀50本書。在這種情況下，我們如果只是拿著別人的劇本來演繹自己的人生，把別人的目標當成自己的目標，這就是無目標的目標。

3. 第三類問題，制定按部就班的目標。

年底年初的時候，想到要給自己制訂一個年度計畫，就會把去年的工作作為一個重要的參考，在去年的基礎上修改一點，目標就出現了。很多人就是這樣周而復始地度過一年又一年。直到有一天，人生中忽然出現了危機，行業蕭條、企業倒閉、經濟危機、公司裁員，這時才會忽然不知所措地問自己：這是為什麼，我不是一直辛辛苦苦，兢兢業業的嗎？

不知道你有沒有想過，這樣按部就班地制定目標，並沒有抬頭看路，只是感覺要有所提升，只是在去年的目標之上往前延續。這樣按部就班的目標很容易讓我們生活在貌似有成就感的計畫之中，然而實際上只是在延續平庸的生活。

把時間拉長了看，目標缺少了價值，人生也就很難有意義。幾年過去之後，回頭一望，我們雖然忙忙碌碌地做了很多事情，但是這些事情並沒有給我們帶來更大的價值。同時，缺少主動性的目標也就缺少了動力，會非常脆弱，很難經受得起外界的突發情況以及各種變動的打擊。

4. 第四類問題，我們會用一個過於遠大而不清晰的目標來讓自己安心。

比如，有人的目標就是成為一個專家，那麼他認為自己的目標就應該是不斷學習、不斷讀書。這好像是有奮鬥目標的，但實際上呢，這樣的目標因為太過抽象，所以不管做什麼似乎都對；因為太過遙遠，所以在日常生活中，這樣的目標也很難產生激發行動的作用。

不管做什麼事好像都跟這個目標有關係，好像又沒有什麼太多的關係，我們很容易陷入一系列的無效動作當中。所以，到最後，遠大而不清晰的目標，只是產生一個安慰焦慮心情的作用。

以上這幾種，都是我們在制定目標的時候經常遇到的問題。由此可見，制定目標至關重要，這決定了我們是否能夠得到成果，也是獲得成就感的關鍵。

（本文摘自《你值得更好的人生：人生升維的12堂實踐課》作者：趙昂)