興趣使然或者演算法操控 小心「資訊繭房」讓你陷入困境

學習雷達：開啟對於世界的探索

如果說成果是經過努力之後得到的一個又一個結果，那麼成長就一定發生在取得結果的過程中。如果說成長感是一種得到外顯成果之前就已經出現的內在感覺，那麼學習就是獲得這種內在成長感的必經之路。

隨著人類知識更新反覆運算的速度越來越快，隨著多元化世界精采紛呈地不斷發展，終身學習，已經成為現代人必需的一種生活方式。然而，人們經常在學習中迷失，進而焦慮：為什麼學？學什麼？學多少？

本文摘自《你值得更好的人生：人生升維的12堂實踐課》

擁有知識本身，不一定會讓人感到富足，而擁有很多獲取知識方法的人，一定是富足的。對他們來說，人類的知識就像自家果園的果子，隨時可以摘取。做出過成就的人不一定會一直感到富足，但是持續學習的人，一定是富足的。對他們來說，這個豐盛的世界對他們是永遠敞開的。

成長的兩種學習方式

我們的成長離不開學習。

成長有兩種方式，一種是在實踐中提升自己的能力，調整認知，獲得更多的成就，從而跨越困難，在實踐過程中獲得成長。這種成長，有能力的成長、認知的成長、狀態的成長等等。在這個過程中，做事是主動的，學習是從屬於實踐的。為了完成一件事，而有目的地獲取資訊，磨練技能，提升自己。

在這個過程中，可以採取搜索資訊、讀書、參加培訓、向別人請教等方式。

另外一種成長方式是相對更為主動的學習。沒有事件驅動，也不需要有待完成的明確目標或者工作任務，而是保持一種持續主動搜索學習目標的學習狀態。透過學習獲取更多資訊，在這個過程中，自然會發生內在激盪和變化，進而帶來更多的成長。

不管是在實踐中學習，還是無明確任務目標的主動學習，成長會在這個過程中，透過外部媒介的推動而自然發生。

說到學習，我們一般都會關注學習的方法。誠然，有效的學習方法可以提升學習效率，這是一門大學問。除此之外，我們一定不能忽略的，就是要關注學些什麼，也就是我們需要獲取什麼樣的資訊。

即便是在資訊獲取如此便利的時代，我們也會常常陷入資訊繭房的困境裡。所謂「資訊繭房」，指的就是因為興趣使然或者演算法操控，人們被一些特定方向的資訊所束縛，視野受到了限制。可以說，你所獲取的資訊左右了你的決策，也左右了你的處事方式，左右你的方向，也左右了你的成長。

（本文摘自《你值得更好的人生：人生升維的12堂實踐課》作者：趙昂)