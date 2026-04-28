同時關注的目標太多很難勝利 東芝前CEO田中久雄：工作就像射箭

時刻保持「獨角獸」思維

從大眾到『獨角獸』，從金字塔的底層到頂層，秘訣就在於思維方式。

像『獨角獸』一樣思考，像他們一樣採取行動，你就有機會攀升到金字塔的上半部分。

本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》

最近幾百年來，人類一直在總結和探索更為有效的思維和行為模式—應該怎樣看世界，如何思考、解決問題。

那些帶領世界500強企業的頂尖領導者究竟與普通人有哪些不同的思維習慣和行動策略？他們總是可以做出正確的決定，為什麼？

我們知道，比爾．蓋茲在少年時代就沉迷於電腦軟體，後來他大學沒畢業就創立微軟，開發出了至今仍壟斷全球市場的視窗作業系統；安德魯．卡內基沒有受過多少教育，他十幾歲時就到雜貨店打工，養家糊口，但他後來成了在經濟上「造就美國」的人。

像蓋茲和卡內基這樣的偉大人物當然有某些過人的技能，比如寫軟體程式和具有簿記員的本領。但他們不是超人，讓他們成功的主要是思維方式—將自己「普通人」的身分改造成了「高成就者」。如果你願意，你也能夠做到，我們每個人都可以。

保持高度的專注力

一旦找到了方向，他們總是可以做到專注—心無旁騖地做自己既定的工作。

我們把這種本領定義為「篤信型思維方式」，他們是該行業的佼佼者，也早晚會成為引領潮流之人。因為他們從不懷疑自己做好這件事情的決心，這是他們的信念。

東芝公司的前CEO田中久雄說：「工作就像射箭，要全神貫注於不遠處的靶子，把其他所有的事情拋到一邊，別受任何雜念的干擾。」他認為專注可以幫助笨人戰勝聰明人。

當一個人集中全部注意力時，不管做什麼事情都會有成功的最大可能性。相比之下，心神不寧的聰明人由於同時關注的目標太多，很難在這種思維的競逐中取得勝利。後者往往是大部分人的生存狀態。你在做事時想得越多，上帝對你越吝嗇。

（本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》作者：任白)