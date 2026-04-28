用反向思考發現機遇 日本著名半導體專家江崎玲於奈發現「優良材料」

江崎玲於奈是日本著名的半導體專家，也是1973年諾貝爾獎物理學獎得主。20世紀50年代，世界各國都在研究一種用來製造電晶體的原料—鍺。這其中的關鍵技術是如何將鍺提煉到非常純的程度。人們認為，鍺的純度越高，電晶體的性能也應該越好。

本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》

但提煉技術的進步是很慢的，無數科學家為此耗費半生，也難有突破性的進展。江崎在長期的試驗中也發現，提煉出純的鍺幾乎是不可能的，因為無論怎樣仔細地操作，總是免不了混入一些雜質，最後對電晶體的性能產生嚴重的影響。

試驗似乎陷入絕境，但江崎突然想：「如果我採用相反的操作過程，故意添加少量的雜質，降低鍺的純度，結果會怎樣呢？」他馬上大膽嘗試。當鍺的純度降低到原來的一半時，江崎狂喜地發現，一種性能優良的半導體材料誕生了。

走出實驗室，你會看到現實中的許多商機也是透過這種反向思考的方式發現的。我曾經很多次聽尼爾斯在培訓中講過「鳳尾裙」和「無跟襪」的案例—商人的成功有時就誕生於一個不經意的錯誤，當錯誤發生時，他們不是沿著常識去彌補錯誤，而是運用反向思維挽救了自己，順便擴大了生意，帶來可觀的經濟效益。

比如，製造襪子的商家經常不小心弄破襪跟。襪跟破掉的襪子在人們的常識中失去了應有的價值，商家索性把襪跟去掉，略做加工，反而開發出了無跟襪，成功地創造了商機。

對傳統習慣和常識思維保持警惕：很多常識雖然廣受認可，但並不意味著它就一定是正確的。越是人們都在讓你遵守的規則，你越要保持警惕，因為它可能會讓你「泯然眾人」。

反向思考催生反常識的行為模式：反向思考引發理性思考，在看似正常的現象中尋找非同尋常的變化，關鍵在於你如何看待一枚硬幣的正反面和明白自己到底需要什麼。

任何時候都要保持一種開放性的思維，不要被裝進思維的籠子，要讓自己能夠在任意時刻都能夠解析事物和分析問題。

（本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》作者：任白)