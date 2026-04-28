曾獲金球獎、艾美獎、奧斯卡終身成就獎「影壇常青樹」賣沙拉醬年銷售額破31億

看待任何事物，我們都會發現有不同的角度。角度不同，看到的問題就不一樣。我的一位朋友在參加完一次對GE公司高層的訪問後對我說：「掌管GE的伊梅爾特最了不起的地方在於，他可以隨時變換自己的思考角度，即便是最簡短的一次談話，他也能兼顧到一個問題的各種可能性。

總之，伊梅爾特可以看到藏在角落裡的『灰塵問題』，並從中找到切入的契機，從而把人們引入一個意想不到的世界。」

本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》

這就是反向思考—對司空見慣的、好像已有定論的觀點、機構、產品等一切事物進行逆向分析，反其道而行之，發現硬幣的另一面，找到解決問題的方法。反向思考的核心是自主選擇，而不是跟隨大眾常識。

已經過世的保羅．紐曼是一位好萊塢明星，他既獲得過金球獎、艾美獎中的最佳男演員獎，也得到了奧斯卡終身成就獎。但他最出名的事情卻不是演電影，而是製作沙拉醬。紐曼因為堅持到任何場合都只使用由自己製作的沙拉醬而在紐約的餐飲界聲名狼藉，甚至有餐館的老闆借用這件事炒作，宣稱紐曼是他們永遠不會歡迎的客人。

就在這樣的「大事不妙」的環境中，紐曼的選擇不是「改正錯誤，洗心革面」，改掉這個奇怪的習慣，而是突發奇想—他要把自己的沙拉醬送上工業生產線，裝瓶銷售。

消息一出，媒體一片譁然，食品界的專業人士也站出來進行規勸：「先生，你最好不要這麼做，因為結果會很慘。」專家們的告誡當然有其依據，當時市場上流行的各種名人產品到處都是，擺在貨架上無人問津，是典型的給消費者帶來負面觀感的食品。在普通人看來，這就是一個火坑，誰跳進來都會被燒死。因此，人們的常規反應是撤退，而不是跟進。

紐曼的回應是冷笑。他和自己的老朋友哈奇納準備了4萬美元的創業資金，隨後就開始了打造「紐曼私傳」這個沙拉醬品牌的工作。出人意料的是，沒過多久，它就成了美國的主要食品品牌Newman’s Own，年銷售額如今已高達1億美元（約新台幣31億元）。

為什麼紐曼可以成功？他說：「我們從一開始就和傳統對著幹。當專家們認為某一件事應該這麼做時，我們就跟他們唱反調。」他的思維總是不合常規，喜歡反向思考。這讓他擁有一種獨特的判斷力，他不僅因此成了影壇常青樹，還在商場上戰勝了大眾的常識和專家們的傳統見解，建立了真正屬於自己的商業模式。

「常識一定是正確的嗎？」當我在一次調查中提出這個問題時，很多人迅速填寫了答案卡並舉過頭頂。現場絕大多數的支持者（86%）認為，能夠稱為「常識」的知識，必然經過了無數次的實踐論證，具備了被廣泛認可的正確性，根據常識來思考問題和看待事物，就不會出現偏差。但是很可惜，越是不容置疑的常識，有時候就越可能錯得離譜。

人們從接受教育開始，小學、中學、大學，再到碩士和博士，很多人拿到了幾乎全部的學歷證書，學習到了淵博的知識，當上了管理者，或者開始創業，擁有了自己的公司。這時他覺得自己擁有的技能和判斷力已足夠應付絕大部分問題了。這聽起來是對的，但你有沒有想過：

●你獲取的知識和常識依據有多少是模稜兩可或被加工過的？ ●你的思維有沒有跟隨眾人進入一種被設計好的模式？ ●你的判斷力有沒有受到專家和人云亦云的大眾輿論的影響？

如果你倚仗這些眾所周知的「常識」看待事物，分析問題，就習慣性地進入了一個邏輯陷阱。在這個陷阱中，你會想當然地認為大家知道並且都認同的一定是對的，不再試圖站在相反的角度觀察和分析，也不再反向推理和查找問題的另一面，甚至忘記了問一句「為什麼」。

常識並不一定是正確的。這是你要記住的第一個應變思維分析法。能夠辨別並且靈活地運用常識，突破常規的限制，你才有可能發現真正的問題；誰能反常識地思考，誰就能更快地發現不被人知的機遇。

（本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》作者：任白)