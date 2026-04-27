快訊

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

獨／高雄色警官邀女警開房！性騷案爆發將提前退休…曾外遇女兒家教

川普訪中維安更緊張！外媒曝出訪安排眉角 爆川習隨扈曾幹架

聽新聞
0:00 / 0:00

逆襲思維打破自我設限的高效行動法則 任白：不是不努力，是不會努力

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

每天早晨醒來時，我都會對自己說：「我今天一定要合理規劃自己的工作和生活，按時交報表，按時完成廣告創意，按時去接女朋友下班……我保證自己從今天起作息規律，生活有序，讓一切都井井有條，讓自己成為一個高效的人。」

沒錯，這些並不是什麼高難度的目標，開始做吧！但是到了晚上，你發現自己辛苦忙碌了一天，早上制定的目標不但一個都沒有實現，反而更加混亂無序了！

本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》
本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》

有時我們總是讓自己處於瘋狂忙碌卻毫無收穫的狀態。我們常常因為不斷地重複同樣的錯誤而焦慮，因釋放不了壓力而忐忑不安，彷彿每天都在做無用功，決策和行動均大受考驗。

看上去每個人都情況不妙，但是，為什麼仍舊有人能成功呢？他們精神煥發、心情愉悅地應對著日益龐大的信息量；他們似乎每天只用1個小時就能完成我們24小時都處理不完的工作；他們總在做對的事情，而我們對這個訣竅卻一無所知。

尼爾斯（我在國外做諮詢實習生時認識的同行）曾和他的合作夥伴科斯塔一起進行了一項富有創意的研究：那些世界級企業的高級管理者是如何更高效地工作和生活的，他們這些領袖級人物的共同點是什麼？在這項研究中，有上百位來自全球不同國家的CEO，雖然他們講著各種各樣的語言，但他們都屬於我們今天這個世界的「獨角獸俱樂部」（擁有超過10億美元市值的初創企業）的成員。

他們不僅是超級富人、社會名流和行業頂級權威，還是具有高智力、高情商的群體。尼爾斯利用自己的職業身份進行採訪，累積了大量的案例，也為本書提供了大量案例。尼爾斯和他的團隊在全球各地舉辦高端商業論壇，與企業的高管們深入接觸，瞭解他們不為人知的故事。最後發現，他們與普通人最大的區別在於思維方式。

曾擔任麥肯錫日本分公司董事長的經濟評論家大前研一寫下了《思考的技術》一書，他認為思路決定人的出路：「人們缺乏的不是做事的技能，而是缺少揭示事物本質的動力和好奇心，缺少懷疑一切的心態和對固有模式的怠惰。」在大前研一看來，人的命運之所以有大的不同，主要源於人和人的思考力的差距。正確的思考不但能洞悉事物的本質，還能打破線性思維的束縛。

大前研一將思考當作一門技術，強調了它的重要性。但在尼爾斯看來，思考的本質還與人的命運息息相關。

尼爾斯經常和同事討論一個問題：「在樂觀主義者、悲觀主義者、現實主義者、理想主義者這四類人群中，哪類人更容易成功呢？」尼爾斯的團隊在長期和大量的研究中發現，只有同時兼具樂觀與現實兩種品質的人才更容易成功，也更容易獲得幸福。

這類人的性格被稱為「現實的樂觀主義」——他們既擁有樂觀主義者的積極心態，又會用現實主義者的清醒來判斷機會。他們不像過度樂觀主義者那樣熱衷於欺騙自己，也不像極端悲觀主義者那樣對一切都自暴自棄。在麻煩來臨時，他們懂得用理性的、與大眾保持距離的思考來解決問題。

（本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》作者：任白)

相關新聞

從台積電離職做全職創作者 瓦基：在舒適與恐慌之間，找到你的伸展圈

當別人問我，從台積電離職做全職創作者，是跳脫還是伸展舒適圈？我會說，這更像是伸展。聽起來可能很反直覺，但我不是某天早上醒來突然決定…

逆襲思維打破自我設限的高效行動法則 任白：不是不努力，是不會努力

每天早晨醒來時，我都會對自己說：「我今天一定要合理規劃自己的工作和生活，按時交報表，按時完成廣告創意，按時去接...

狐狸vs.刺蝟「跨界」在AI時代更重要 牠預測複雜事件準確度更佳

英國哲學家柏林（Isaiah Berlin）曾用「狐狸」與「刺蝟」來比喻兩種不同思考方式的人，這個比喻源自古希臘寓言：「狐狸知道很多事，刺蝟只知一件大事。」…

AI技術普及 IBM裁數百位人資職員、四大會計師事務所可同時處理數百份文件

身邊愈來愈多人對自己的專業或職涯感到焦慮？這種焦慮並不是空穴來風…

今年刷卡繳稅現金回饋大縮水 少一動作全歸零

5月是綜所稅繳稅月，更是每家銀行競逐的刷卡商機，根據到目前為止，多家銀行對外宣布的刷卡繳稅優惠方案，今年除了台新銀行、第一銀行等少數銀行推出最高12期分期0利率之外，多數銀行的0利率分期最高分6期，6期以上就要再繳利息，以台新銀最多可分30期為最長，倘若要分到24期，目前以兆豐、彰銀的2.88%利率最划算。此外，若旗下有航空聯名卡的，還祭出「刷卡換哩程」優惠，例如中信銀對其中華航空聯名卡或ANA聯名卡繳稅，就放送哩程優惠，每300元回饋1哩，依不同稅額級距加碼。

南韓N拋世代到日本悟世代 房產達人看台灣「等房加ETF」：自保的無奈

每個世代都有因為經濟、社會、時代變遷而產生不同的世代稱號。韓國叫「N拋世代」、日本叫「悟世代」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。