逆襲思維打破自我設限的高效行動法則 任白：不是不努力，是不會努力

每天早晨醒來時，我都會對自己說：「我今天一定要合理規劃自己的工作和生活，按時交報表，按時完成廣告創意，按時去接女朋友下班……我保證自己從今天起作息規律，生活有序，讓一切都井井有條，讓自己成為一個高效的人。」

沒錯，這些並不是什麼高難度的目標，開始做吧！但是到了晚上，你發現自己辛苦忙碌了一天，早上制定的目標不但一個都沒有實現，反而更加混亂無序了！

本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》

有時我們總是讓自己處於瘋狂忙碌卻毫無收穫的狀態。我們常常因為不斷地重複同樣的錯誤而焦慮，因釋放不了壓力而忐忑不安，彷彿每天都在做無用功，決策和行動均大受考驗。

看上去每個人都情況不妙，但是，為什麼仍舊有人能成功呢？他們精神煥發、心情愉悅地應對著日益龐大的信息量；他們似乎每天只用1個小時就能完成我們24小時都處理不完的工作；他們總在做對的事情，而我們對這個訣竅卻一無所知。

尼爾斯（我在國外做諮詢實習生時認識的同行）曾和他的合作夥伴科斯塔一起進行了一項富有創意的研究：那些世界級企業的高級管理者是如何更高效地工作和生活的，他們這些領袖級人物的共同點是什麼？在這項研究中，有上百位來自全球不同國家的CEO，雖然他們講著各種各樣的語言，但他們都屬於我們今天這個世界的「獨角獸俱樂部」（擁有超過10億美元市值的初創企業）的成員。

他們不僅是超級富人、社會名流和行業頂級權威，還是具有高智力、高情商的群體。尼爾斯利用自己的職業身份進行採訪，累積了大量的案例，也為本書提供了大量案例。尼爾斯和他的團隊在全球各地舉辦高端商業論壇，與企業的高管們深入接觸，瞭解他們不為人知的故事。最後發現，他們與普通人最大的區別在於思維方式。

曾擔任麥肯錫日本分公司董事長的經濟評論家大前研一寫下了《思考的技術》一書，他認為思路決定人的出路：「人們缺乏的不是做事的技能，而是缺少揭示事物本質的動力和好奇心，缺少懷疑一切的心態和對固有模式的怠惰。」在大前研一看來，人的命運之所以有大的不同，主要源於人和人的思考力的差距。正確的思考不但能洞悉事物的本質，還能打破線性思維的束縛。

大前研一將思考當作一門技術，強調了它的重要性。但在尼爾斯看來，思考的本質還與人的命運息息相關。

尼爾斯經常和同事討論一個問題：「在樂觀主義者、悲觀主義者、現實主義者、理想主義者這四類人群中，哪類人更容易成功呢？」尼爾斯的團隊在長期和大量的研究中發現，只有同時兼具樂觀與現實兩種品質的人才更容易成功，也更容易獲得幸福。

這類人的性格被稱為「現實的樂觀主義」——他們既擁有樂觀主義者的積極心態，又會用現實主義者的清醒來判斷機會。他們不像過度樂觀主義者那樣熱衷於欺騙自己，也不像極端悲觀主義者那樣對一切都自暴自棄。在麻煩來臨時，他們懂得用理性的、與大眾保持距離的思考來解決問題。

（本文摘自《逆襲思維：打破自我設限的高效行動法則》作者：任白)