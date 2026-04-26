狐狸vs.刺蝟「跨界」在AI時代更重要 牠預測複雜事件準確度更佳

通才的優勢：涉獵廣泛的狐狸

英國哲學家柏林（Isaiah Berlin）曾用「狐狸」與「刺蝟」來比喻兩種不同思考方式的人，這個比喻源自古希臘寓言：「狐狸知道很多事，刺蝟只知一件大事。」

刺蝟型的人專注於單一核心原則，將複雜世界簡化為一個系統性觀念來應對；狐狸型的人則涉獵廣泛，靈活應變，同時追求許多不同的目標。

本文摘自《情境智慧》

乍看之下，狐狸似乎更加聰明，甚至從科學數據來看，狐狸也眞的更有遠見。心理學家菲利普．泰特洛克（Philip Tetlock）曾花二十年追蹤兩百八十四位專家的預測表現，想知道誰最能準確預測未來，結果那些涉獵廣泛、知識雜食的「狐狸型」思考者，在預測複雜事件時的準確度，遠勝深耕單一領域的「刺蝟型」專家。

刺蝟型專家陷入框架

因為刺蝟型專家往往過度依賴自己的專業框架，用同一把錘子看所有問題；狐狸型思考者則能從多個角度切入，反而更接近真相。這答案也許並不令人吃驚，畢竟仔細想想，在現實世界中，哪個問題真的是單一專業能解決的？

例如，二○二一年的長賜輪卡在蘇伊士運河，表面上是航運問題，實際上則牽涉氣象學（沙塵暴）、物理學（船體受力）、經濟學（全球供應鏈）、甚至社會心理學（危機決策）。台積電決定設廠地點，不只考慮半導體技術，還要懂地緣政治、供應鏈管理、能源管理、人才流動、稅務規劃。

一個App失敗，主因往往在於忽略了使用者的行為心理，未必是程式寫得不好；數位轉型失敗，其實更多時候是沒搞定組織文化，技術問題反而其次。

人類能把不同領域整合

這種「跨界」在AI時代更顯重要，例如前面提到的新聞，當IBM發現AI能處理九四%的例行工作後，雖然資遣了許多行政工作人員，但也增聘了更多負責創意、策略與整合的人才。因為AI雖然能在單一領域表現卓越，但把不同領域的洞察組合成全新解決方案，暫時還是人類的專利。

這裡有個關鍵：真正有價値的通才，指的是那種能夠「整合知識來解決問題」的問題解決者，與「什麼都知道一點」的知識收藏家有著本質上的區別。知道蘇伊士運河的長度、沙塵暴的成因、船體力學這些零碎知識本身沒有價值，因為ChatGPT知道得更多。眞正有價値的是，能看出這些因素如何互相影響、能協調不同專業團隊、能在混亂中找出解決方案的整合能力。

這就是為什麼同樣是「涉獵廣泛」，有人成為搶手的顧問和高階主管，有人卻只是會在聚會上講冷知識的萬事通。

差別不在於知道多少，而在於能不能把這些知識編織成解決問題的網。狐狸的優勢，從來不是牠知道很多條路，而是牠知道在什麼情況下該走哪條路。

（本文摘自《情境智慧》作者：瓦基（莊勝翔）)