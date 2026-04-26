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AI技術普及 IBM裁數百位人資職員、四大會計師事務所可同時處理數百份文件

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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自從AI技術普及後，你有沒有發現，身邊愈來愈多人對自己的專業或職涯感到焦慮？這種焦慮並不是空穴來風，光是二○二五年一年，全球就發生了許多改變：IBM裁了數百位人資部門職員，執行長直言：這些職位，AI現在就能勝任。

本文摘自《情境智慧》
本文摘自《情境智慧》

四大會計師事務所相繼使用與開發審計AI系統，能同時處理數百份文件，且永遠不用休息。世界經濟論壇更預測，現存四分之一的職業將在五年內被徹底改變。

面對這場變局，兩種生存策略開始角力。一派人選擇深耕專業，相信只要鑽研到AI無法觸及的深度，就能保住專業價值；另一派人選擇橫向發展，多方嘗試新技能，賭的是靈活勝過專精。

而你夾在中間，進退兩難。往深處走？擔心今天的專業明天就被AI取代。往廣處走？又怕自己什麼都會一點、但又什麼都不精，處境更尷尬。

我們往往在看見新聞或社群上的資訊後，忍不住為自己開了一份學習清單，一邊想著到底是該深化現有專業，還是趕潮流學個透過AI寫程式的Vibe Coding技法？

如果要鑽研專業，要多深才夠？如果要學新技能，學得不精又哪來競爭力？在找出答案之前，我們不如先來分析下面這個經典的狐狸與刺蝟對決故事。

（本文摘自《情境智慧》作者：瓦基（莊勝翔）)

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