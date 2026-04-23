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南韓N拋世代到日本悟世代 房產達人看台灣「等房加ETF」：自保的無奈

聯合新聞網／ 綜合報導
房產達人認為台灣年輕人正處於「等房加ETF 世代」，背後充滿許多無奈。示意圖／AI生成
房產達人認為台灣年輕人正處於「等房加ETF 世代」，背後充滿許多無奈。示意圖／AI生成

每個世代都有因為經濟、社會、時代變遷而產生不同的世代稱號。南韓叫「N拋世代」、日本叫「悟世代」。房產達人廖家成指出，台灣年輕人可被稱為「等房加 ETF 世代」，同樣都叫年輕人，有些人在配置人生，有些人只是在硬撐現金流。

廖家成在臉書舉例，2025年第3季全國房價所得比還有9.71 倍，房貸負擔率還有42.42%，一個家庭如果想靠自己扛房貸，壓力還是很重，遠高於一般認為較合理的30%水準。

再看2025年全台建物繼承移轉棟數達78324棟，創下歷史新高，年增大約3%。房市交易量冷，繼承卻衝高，這代表很多人取得房產主要非靠自己買，有些人是靠時間等，有些人是靠家裡傳。

除了房市，股市方面，台灣ETF與定期定額投資持續升溫，參與者主要集中在21至40歲，合計超過五成，顯示年輕族群，正把ETF當成越來越重要的資產配置工具。

廖家成認為，「台灣年輕人沒有真的放棄資產配置，只是改打法」。房子太硬，先不追；婚姻太貴，先不衝；小孩太燒錢，先不想；手上的現金先守住，部位先慢慢養，人生先不要讓自己爆掉。

廖家成觀察，在台灣揹房貸這條路太重，只好先把錢放至可以慢慢累積的地方。等得起的人，就等家裡的資產，沒有家裡資產的人，得一邊付房租，一邊追房價，一邊想辦法不要被生活成本打趴，「等房加ETF，會變成這一代人的自保方式，還是最後變成一整個世代的無奈？」

南韓的N拋世代是什麼？

指的是南韓年輕人什麼都可以放棄，包括拋棄「戀愛、結婚、生小孩、人際關係、購房」，甚至連夢想都不懷著任何希望，只追求當下行樂，以此來描述自身所處的社會困境。

日本的悟世代是什麼？

日本悟世代指的是，經歷過經濟泡沫時期的年輕人物質欲望低，沒興趣談戀愛，也沒興趣到處旅行，不想應付人際關係。但他們不是「宅男」、不是「廢青」或「憤青」，只是沒有太崇高或太遠大的夢想，對現狀生活感到滿足，選擇返璞歸真的簡單生活。

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