聚焦多元資產收益策略 股債亮點左右逢源

今年延續股債齊漲的氣勢，但隨著幾個主要市場屢創新高，以及國際地緣政治衝突頻傳等變因牽動下，市場也瀰漫著趨吉避凶的氛圍。富蘭克林證券投顧分析，儘管不確定因素盤旋，當前還有許多具基本面支撐的優質股、債資產，且浮現良好投資機會。建議由專業經理團隊主動管理，選擇以追求股利、債息雙全的收益策略做為核心配置，靈活應對市場多空輪動的機會與挑戰。

就境外基金觀測站統計今年第一季的資金流向，三大基金類型中僅有平衡型的資金規模成長，增加有近1400億元，顯然在多頭情境下，投資人對風險控管的需求仍十分在意。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人陶德．布萊頓建議，善用多元資產收益策略做為核心投組，以因應今年以來維持較高波動的市場環境。

現階段投資策略須納入多元配置的原因，包括一、市場不確定猶存：各資產與產業間的分化創造精選投資機會；二、股票輪動機會盎然：企業獲利成長不再集中在科技產業，而是有望擴及更多產業，增長趨勢更均衡；三、債券配置擴大收益空間：殖利率曲線回歸正常化，債券仍具吸引力。

經理人陶德．布萊頓指出，檢視美股評價，史坦普500指數的市值加權指數與等權重指數間的估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中於少數高評價個股，轉而尋找評價與基本面更具吸引力的標的。此外今年來能源、原物料、工業等循環股漲勢領先，民生消費、公用事業與健康醫療等防禦類股也有所表現，科技成長題材不再一枝獨秀，因此分散產業、多元配置相對能掌握美股長期與廣泛性的輪動契機。

殖利率曲線正常化下的債券資產機會也同樣值得留意。相較過去十年區間水準，包括美國公債、機構房地產抵押債（MBS）、投資級債、非投資等級債券等殖利率可望提供具吸引力的收益空間，儘管信用利差相對歷史水準仍偏緊縮，多元配置策略依然能打造出攻守兼備的收益組合。

收益機會廣布於各類資產，富蘭克林收益投資策略已超過四分之三個世紀的歷史，全球管理資產規模逼近1000億美元（截至2025/12月底）。富蘭克林證券投顧分析，該策略廣泛靈活運用債息、股利與混合型資產，不同資本結構、彈性與動態的資產配置，以實現持續性穩定的收益來源。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）是秉持集團收益投資策略的代表之一，聚焦美國也保留25%其他區域國家機會，現階段相對加碼股票部位，股債比重大致是股53%、債43%（截至2026/3月底），產業多元分散，有利網羅多方機會並平衡下檔風險。

資料來源: 彭博資訊，取史坦普500指數與MSCI美國高股利指數之股利率，取彭博債券指數到期殖利率，2016/2/28~2026/2/28，股利率與到期殖利率接不代表報酬率。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。