聚焦多元資產收益策略 股債亮點左右逢源
今年延續股債齊漲的氣勢，但隨著幾個主要市場屢創新高，以及國際地緣政治衝突頻傳等變因牽動下，市場也瀰漫著趨吉避凶的氛圍。富蘭克林證券投顧分析，儘管不確定因素盤旋，當前還有許多具基本面支撐的優質股、債資產，且浮現良好投資機會。建議由專業經理團隊主動管理，選擇以追求股利、債息雙全的收益策略做為核心配置，靈活應對市場多空輪動的機會與挑戰。
就境外基金觀測站統計今年第一季的資金流向，三大基金類型中僅有平衡型的資金規模成長，增加有近1400億元，顯然在多頭情境下，投資人對風險控管的需求仍十分在意。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人陶德．布萊頓建議，善用多元資產收益策略做為核心投組，以因應今年以來維持較高波動的市場環境。
現階段投資策略須納入多元配置的原因，包括一、市場不確定猶存：各資產與產業間的分化創造精選投資機會；二、股票輪動機會盎然：企業獲利成長不再集中在科技產業，而是有望擴及更多產業，增長趨勢更均衡；三、債券配置擴大收益空間：殖利率曲線回歸正常化，債券仍具吸引力。
經理人陶德．布萊頓指出，檢視美股評價，史坦普500指數的市值加權指數與等權重指數間的估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中於少數高評價個股，轉而尋找評價與基本面更具吸引力的標的。此外今年來能源、原物料、工業等循環股漲勢領先，民生消費、公用事業與健康醫療等防禦類股也有所表現，科技成長題材不再一枝獨秀，因此分散產業、多元配置相對能掌握美股長期與廣泛性的輪動契機。
殖利率曲線正常化下的債券資產機會也同樣值得留意。相較過去十年區間水準，包括美國公債、機構房地產抵押債（MBS）、投資級債、非投資等級債券等殖利率可望提供具吸引力的收益空間，儘管信用利差相對歷史水準仍偏緊縮，多元配置策略依然能打造出攻守兼備的收益組合。
收益機會廣布於各類資產，富蘭克林收益投資策略已超過四分之三個世紀的歷史，全球管理資產規模逼近1000億美元（截至2025/12月底）。富蘭克林證券投顧分析，該策略廣泛靈活運用債息、股利與混合型資產，不同資本結構、彈性與動態的資產配置，以實現持續性穩定的收益來源。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）是秉持集團收益投資策略的代表之一，聚焦美國也保留25%其他區域國家機會，現階段相對加碼股票部位，股債比重大致是股53%、債43%（截至2026/3月底），產業多元分散，有利網羅多方機會並平衡下檔風險。
資料來源: 彭博資訊，取史坦普500指數與MSCI美國高股利指數之股利率，取彭博債券指數到期殖利率，2016/2/28~2026/2/28，股利率與到期殖利率接不代表報酬率。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。
<本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>
<投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證>
本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金之配息來源含股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。
新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114年金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
Ⓞ本公司從事廣告及營業活動行為皆遵循中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規範，提醒新聞稿內容若再編製，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。