《「我是有錢人」迷思794》投資，就是要往人多的地方去

相信很多投資人，都聽過「人多的地方不要去」這句話。它是一個著名的逆向投資原則，意思是指：「當散戶蜂擁搶進某標的時，股價往往過高，風險大於機會，容易成為被『割韭菜』的對象」。且此處的「人多」，通常指短期市場熱潮、新聞熱門題材或瘋狂追價現象。

投資標的「流動性原則」

只不過，筆者這次想要談的，並不是要投資人，避開投資市場過熱的風險標的，而是想談一談在投資標的（資產配置）選擇上，很重要的「流動性原則」。

簡單來說，成交量大、流動性強的投資優勢主要在於：買賣便利（容易找到交易對，有利即時成交）、買賣價差小（流動性好時，買入價與賣出價的差額較小，減少交易成本）、溢價與折價都不容易被操縱（比較能反映市場真實價值。因為一旦成交量大時，作者需要巨額資金才能影響價格），以及風險較低（可靈活停損、停利，降低因無法變現而產生的風險）。

為什麼筆者會在這個時候，特別提到「流動性」問題？這得從最近，美元資產（特別是美債）的前景，成為投資市場上最受關注的焦點談起。甚至市場上還有人，在看空美元資產（美債）之餘，還大加推薦中國大陸的國債。

但筆者想說的重點是：儘管由於美伊戰爭的影響，自2026年3月以來，中東與中國大陸的原油貿易中，以人民幣結算的比例，已飆升到41%，成為全第二大結算貨幣，僅次於美元的52%。但實際翻找2025年全球外匯交易量使用貨幣佔比的數字可發現，美元仍以89.08%高居第一位，至於人民幣的佔比，才只位居第五名（佔比8.6%）而已，兩者幾乎有十倍左右的龐大差距。

不可否認到目前為止，金融市場裡滿大的「共識」，就是「看空美元及美債」。以美國公債為例，原因之一當然與美伊爭戰之下，油價大漲所帶動的萬物齊漲及通膨。但個人倒認為，目前大賣美債的原因，主要還不在通膨因素，因為，未來通膨將會是全球性的，甚至其他國家（例如亞洲）還會更高。

美國債務不斷攀高

事實上，有關美元資產（美債）的負面問題並不少。長期看來，美國不斷攀高的債務，絕對是其長期上的最大利空因素。例如美國前財政部長鮑森（Henry Paulson）在前一陣子，曾罕見對美國公債市場發出強烈警訊。他直指規模高達數十兆美元的美債體系，正面臨著結構性的壓力，一旦需求崩塌，恐引發「極為慘烈（vicious）」的市場動盪，其衝擊層面，甚至可能超越2008年金融海嘯。

然而很弔詭的是：儘管市場上長期「看空」美元及美債，但美元及美債的近期表現，卻並不是那麼「絕對地差」。例如近期，美伊衝突恐數日內再爆發，引發市場疑慮，使得避險情緒回籠，資金轉向美元資產。也就是說，只要美伊戰事一開始趨緊，美元資產反而成為市場上，最主要的避險標的，反而讓另一傳統避險標的—黃金的價格走低。

反觀美債，儘管殖利率大漲，但在全球債券市場經歷一波劇烈拋售後，避險基金巨頭 Citadel Securities已放棄原先看空美國公債的立場，認為市場對油價飆升帶來的通膨風險已大致反映。且也有專家指出，從過去一年外資流入美國長期資產的滾動總額來看，包括美國股票、各種債券等的流入金額，最高點觸及了約1萬8000億美元的歷史水平。

他認為這個現象，很好解釋了「避險與流動性的黑洞效應：當全球不確定性增加，資金並非流向零散的避風港，而是產生了強大的「黑洞效應」，湧向那個最深、流動性最高的池塘。即使部分央行因政策需要而調整持倉，私人領域的海量流入卻早已將空缺填滿，令美國資產的實質地位不降反升」。

事實上，除了以上「避險」的解釋原因之外，筆者認為還是與投資的流動性考量有關。以美國股市市值為例，約佔全球總市值的 50%至60%以上，穩居全球第一，是名副其實的全球資金主戰場。截至2026年初，美股市值約達66兆至67兆美元，遙遙領先第二名中國（約12兆美元），以及第三名的日本（約6.4兆至7.4兆美元）。

至於債市方面，根據媒體引述國際金融協會（IIF），所發佈的最新（2026年2月）全球債務報告（Global Debt Monitor Report）顯示，全球債務在2025年底，創下348兆美元（下同）的歷史新高，主要由美國、中國大陸和歐元區的政府財政赤字驅動。

其中，美國國債在2026年3月中旬創下39兆的歷史新高，短短兩年內激增約4.5兆，秋季恐突破40兆大關。債務快速攀升的主因源於結構性財政赤字、國防支出擴張，以及川普政府推動《大而美法案》帶來的大規模減稅。根據國會預算辦公室（CBO）評估，該法案將使國家債務在2035年前額外增加4.7兆，累計赤字更將高達24兆。至於中國大陸國債規模，根據國際貨幣基金組織（IMF）和國際統計機構的估算算，2025年中國大陸政府債務已達到18.7兆美元。

當然，儘管中國大陸股市市值，位居全球第二，但其規模，也只有美國股市的1/6；至於中國大陸國債市場規模，就算近年來大幅爆增及高估，但也不到美國公債的一半，且還有「外匯管制」的問題及限制。

不得不選擇「美元」

所以，正如同筆者的一位忠實粉絲所言—「美元已經從『最好的選擇』，變成『不得不的選擇』」一樣，在美國（元）霸權尚未正式倒下，也就是有其他更佳替代標的之前，它依舊還是所有投資理財大眾資產組合中，很重要的那一塊。

可以這麼說，未來的投資世界，肯定會是「世界越亂，美元越漲；但只要和平，美元就弱」的局面。且所謂的「安全」，從來都是經由「比較」而來。因此，個人建議投資人在進行投資決策時，可以依照「哪裡安全（避險）、流動性較高，就要往哪裡去」的原則。

這是因為未來的世界，將是更加瞬息萬變的環境。比較「安全」的標的，也許年化報酬率不高，但是絕對會讓投資人在市場大幅震盪時，不會產生極大的虧損，或是直接被市場「甩出去」，進而中斷了本該長期享有複利增值的收益！