快訊

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

爸留巨額遺產！35歲女想退休了 金額曝光網全跪：人生分水嶺是羊水

聯合新聞網／ 綜合報導
一名35歲女網友透露，父親留下一間房和千萬現金的遺產，讓她萌生退休念頭。 圖／AI生成
一名35歲女網友透露，父親留下一間房和千萬現金的遺產，讓她萌生退休念頭。 圖／AI生成

35歲就能退休？一名女網友透露，父親將遺產留給她，包括一間市價約2800萬元的房子，以及1000萬元現金，加上自己原有450萬元存款，讓她萌生辭職念頭，想靠投資收益直接退休，引發網友熱議。

該名女網友昨（21日）在Dcard發文表示，目前手上可投入投資的資金約1450萬元，若採保守估計，以年報酬率5％計算，一年約可有72萬元收益。加上名下已有房產，不需負擔房貸，讓她認為生活壓力不算大。

她進一步列出每月固定支出，包含車貸1.5萬元、管理費與雜費約3000至4000元，另外吃飯、日用品等生活開銷約2萬元，粗估每月花費約4萬元，一年約48萬元，再加上逢年過節額外支出，認為72萬元收益應該足以支撐生活。

她也坦言，就算未來真的遇到財務困難，還能出售房產變現，因此忍不住動念辭職，並發問：「這樣的條件可以退休嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「有繳清的房子還有1000萬現金，那還真不用工作了，恭喜」、「人生的分水嶺果然還是羊水」、「趕快退休了去體驗人生，記得謝謝老爸」、「如果若錢夠，其實人本就不應該被工作綁住」、「租房賺點收入不錯，直接轉職成房東」。

也有網友建議，「算算通膨，考慮一下其他風險，可以提早退休，但別這麼早，趁年輕有體力工作，年老發現錢不夠會很慘」、「退休後要幹嘛，有想過嗎？我覺得妳可以先辭職休息一段時間再看看」、「我的話可能會找一份身體健康的工作，不然怕自己失智」。

退休 遺產 財富 辭職

延伸閱讀

留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 母陷兩難網苦勸：別陪她一起傻

想暫停又怕落後…她猶豫要不要Gap Year 網勸：人生不一定要一直奔跑

薪水變四分之一！年薪200萬工程師轉行 真實心聲曝光：終於找回自己

周休二日比較好？她猶豫轉職卡關　網戰翻：自由vs穩定怎麼選

相關新聞

爸留巨額遺產！35歲女想退休了 金額曝光網全跪：人生分水嶺是羊水

35歲就能退休？一名女網友透露，父親將遺產留給她，包括一間市價約2800萬元的房子，以及1000萬元現金，加上自己原有450萬元存款，讓她萌生辭職念頭，想靠投資收益直接退休，引發網友熱議。

賈伯斯下令淘汰聚氯乙烯與溴化阻燃劑讓蘋果更環保 特納斯找供應商調出新配方

綠色和平基金會對十四家規模最大的科技公司做排名，蘋果幾乎是墊底（第一名是Dell）…

說服全球頂尖玻璃大廠為iPhone改裝生產線、重啟1962年化學製程 賈伯斯辦到了

賈伯斯告訴團隊一個壞消息：這幾天他不斷從口袋把手機掏出掏進，但不知為何，那片號稱硬化塗層的塑膠螢幕竟然出現明顯刮痕…

第一代iPhone發表會完全沒出包 賈伯斯還打電話給星巴克惡作劇要外帶四千杯拿鐵

在光鮮亮麗的iPhone 背後，蘋果做了很多應急的改裝。每一部示範機都加裝微型視訊輸出板，好讓觀眾能透過大螢幕觀看操作過程...

紀律投資…鉅亨買基金「強勢王」結合三大策略 打造無痛新解方

今年以來，美伊戰事升溫，不僅打亂市場原先對降息與景氣復甦的預期，股債市波動也明顯放大。由於黑天鵝事件頻傳，面對快速變動的市場訊號，投資人往往陷入觀望與猶豫，甚至錯失布局時機。「鉅亨買基金」指出，與其在震盪中反覆猶豫，不如透過專業團隊掌握趨勢脈動，挑選具競爭力的基金標的，並結合紀律化的投資方式，更能有效降低情緒干擾，在不確定中保持穩定前行。

廠商合作提案酬勞誘人…網紅部落客選擇跟錢過不去：拒絕稀釋品牌價值

我陸續收到一些合作邀約。有些提案的酬勞非常誘人，可能一檔合作的費用就抵得上其他好幾檔的收入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。