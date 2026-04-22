爸留巨額遺產！35歲女想退休了 金額曝光網全跪：人生分水嶺是羊水

35歲就能退休？一名女網友透露，父親將遺產留給她，包括一間市價約2800萬元的房子，以及1000萬元現金，加上自己原有450萬元存款，讓她萌生辭職念頭，想靠投資收益直接退休，引發網友熱議。

該名女網友昨（21日）在Dcard發文表示，目前手上可投入投資的資金約1450萬元，若採保守估計，以年報酬率5％計算，一年約可有72萬元收益。加上名下已有房產，不需負擔房貸，讓她認為生活壓力不算大。

她進一步列出每月固定支出，包含車貸1.5萬元、管理費與雜費約3000至4000元，另外吃飯、日用品等生活開銷約2萬元，粗估每月花費約4萬元，一年約48萬元，再加上逢年過節額外支出，認為72萬元收益應該足以支撐生活。

她也坦言，就算未來真的遇到財務困難，還能出售房產變現，因此忍不住動念辭職，並發問：「這樣的條件可以退休嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「有繳清的房子還有1000萬現金，那還真不用工作了，恭喜」、「人生的分水嶺果然還是羊水」、「趕快退休了去體驗人生，記得謝謝老爸」、「如果若錢夠，其實人本就不應該被工作綁住」、「租房賺點收入不錯，直接轉職成房東」。

也有網友建議，「算算通膨，考慮一下其他風險，可以提早退休，但別這麼早，趁年輕有體力工作，年老發現錢不夠會很慘」、「退休後要幹嘛，有想過嗎？我覺得妳可以先辭職休息一段時間再看看」、「我的話可能會找一份身體健康的工作，不然怕自己失智」。