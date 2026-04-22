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薪水轉投資帳戶、數字成長卻不安 台積電前主管曝「財務自由終點畫面」：困惑了

聯合新聞網／ 天下文化出版
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

然而，這種看似完美的財富累積過程，卻在我心底引發了一種難以言喻的矛盾。這一切，都是從一個很微小的徵兆開始的。

那時候我還在台積電工作，收入穩定，每個月固定把一部分薪水轉進投資帳戶。帳面上的數字持續成長，照理說我應該愈來愈安心才對。但奇怪的是，我發現自己對時間的掌控感正在流失。

本文摘自《情境智慧》
本文摘自《情境智慧》

我每天早出晚歸，週末偶爾也要處理工作的事情，眞正想做的事，像是閱讀、寫作、經營自己的內容，甚至是陪伴女朋友與家人，全都被擠壓到深夜或零碎的空檔。我告訴自己：再忍一下，等存夠了就可以去做想做的事。

但那個「存夠了」的標準，卻像一條不斷後退的終點線。我開始自問，所謂的「夠」是多少？一千萬？兩千萬？還是三千萬？我愈想愈清楚：如果我永遠都在等「存夠了」才開始過自己想要的生活，那這個「夠」永遠不會到來。

更讓我困惑的是，我身邊有很多前輩和同事，資產比我多得多，但他們的生活看起來一點都不自由，他們一樣每天被工作追著跑，一樣沒有時間做自己想做的事。看著他們的背影，我不禁感嘆：許多人為了賺錢犧牲了生活，卻忘了賺錢原本就是為了生活。

如果財務自由的終點是那個樣子，那我現在拚命存錢的意義到底是什麼？

那段時間我讀了很多書，試圖釐淸自己的困惑。其中有一個觀點徹底改變了我對金錢的看法：我一直把金錢當成一個「計分板」，帳戶裡的數字愈高，代表我愈成功、愈安全、愈有價值。我每個月看著數字成長，就像玩遊戲看著分數上升一樣，會有一種成就感。

但問題是，計分板上的數字本身並不能帶給你眞正的經歷，它只是一個符號，一個抽象的記號。於是我問了自己：「我累積這些錢，到底是為了什麼？」

最初的答案很直覺：為了安全感、為了自由、為了不被金錢束縛。但當我更深入地思考，便發現這些答案都在告訴我，我想要的，其實是掌控自己人生的能力。我想要能夠決定自己的時間怎麼用、想要有拒絕不喜歡的事情的權利、想要在機會來臨時有底氣去把握。而這些，都需要把錢「用」出去才能實現。

那個領悟的瞬間，我開始把金錢的角色從「目標」重新定義為「燃料」。金錢其實代表著推進我持續前進的燃料，而不是終點的結算分數。計分板上的數字再漂亮，如果我從來不把它轉化成真實的行動和經歷，那它就只是一堆沒有意義的符號。

但光有這個覺悟還不夠。因為「把錢當燃料」很容易變成一個替揮霍找藉口的說詞。如果所有的花費都可以用「這是在換取經歷」來合理化，那跟毫無節制的消費有什麼兩樣？我需要學會分辨：什麼樣的花費是眞正值得的？

（本文摘自《情境智慧》作者：瓦基（莊勝翔）)

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