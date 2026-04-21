說服全球頂尖玻璃大廠為iPhone改裝生產線、重啟1962年化學製程 賈伯斯辦到了

在麥金塔世界大會發布iPhone 的隔天，賈伯斯告訴團隊一個壞消息：這幾天他不斷從口袋把手機掏出掏進，但不知為何，那片號稱硬化塗層的塑膠螢幕竟然出現明顯刮痕。

「塑膠絕對不行！我們非改用玻璃不可！」他焦急的對團隊說。

整個團隊大驚失色，再過六個月手機就要出貨。所有測試、天線調校、零件訂單全都是根據塑膠螢幕的設計來進行。其實，他們在半年前也試過玻璃，結果從1 公尺高的地方摔下去，每次都會碎裂。

本文摘自《蘋果之道》

「再過三、四年，技術應該會進步，到那時候我們就能做到，」營運主管傑夫．威廉斯告訴他。

「你不明白，」賈伯斯說：「六月出貨時，螢幕就必須是玻璃的。」

賈伯斯下定決心。他聯絡康寧（Corning），康寧是世界上數一數二的工業和特殊玻璃大廠。他跟執行長魏文德（Wendell Weeks）說需要一種超薄、堅固、又不容易刮傷的玻璃。

魏文德記得康寧的確開發過這種玻璃，但那是五十年前的事。關鍵在於科學原理：如果把鋁矽酸鹽玻璃浸泡在攝氏四百度的熔融鹽液（硝酸鉀）中，鹽液裡的鉀離子會替換掉玻璃中體積小得多的鈉離子。較大的離子擠入玻璃結構，玻璃就會像鼓皮繃緊一樣，變得格外堅固。康寧給這種神奇的玻璃取個很酷的名字：Chemcor（由chemical〔化學〕和Corning〔康寧〕二字組合而成）。

「我們要包下你們公司所有玻璃的產能。」賈伯斯對魏文德說。

第一代的iPhone。圖／天下文化出版提供

問題是，康寧當時根本沒生產這種玻璃。Chemcor 玻璃因造價太高，除了賽車擋風玻璃，沒有其他應用。到1990 年代初期，康寧已將其束之高閣。魏文德解釋，要重啟新工廠、復原Chemcor 的產線，在iPhone 上市前還要及時交付數百萬片螢幕，簡直是不可能的任務。

但賈伯斯毫不退讓：「動動腦筋，你們做得到。」

於是，魏文德動員頂尖的科學家與工程師投入這個專案。在短短幾週內，他就把康寧位於肯塔基州的一間LCD螢幕工廠轉型為生產Chemcor 玻璃。與此同時，產品設計工程師史帝夫．薩德斯基（Steve Zadesky）必須找到從塑膠轉向玻璃觸控螢幕所需的所有零組件：包括一家切割玻璃的公司、另一家製作導電層的公司等。費德爾形容說，這就像是在幾分鐘內要讓兩百架噴射機降落在航空母艦上，「而且每架飛機都快沒油了」。

最後，蘋果辦到了。iPhone 在六月上市時裝上防刮玻璃，也就是現在廣為人知的「大猩猩玻璃」（Gorilla Glass）。

在接下來的幾年，康寧從蘋果那裡得到2 億美元的研發資金，持續改進大猩猩玻璃，強化防刮性能。

賈伯斯的「現實扭曲力場」締造過無數傳奇，但說服全球頂尖玻璃大廠改裝生產線、重啟1962 年的化學製程，還要在短短幾週內把iPhone 螢幕換成玻璃材質，這恐怕是最難超越的紀錄。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)