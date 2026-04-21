賈伯斯下令淘汰聚氯乙烯與溴化阻燃劑讓蘋果更環保 特納斯找供應商調出新配方

2006 年，環保組織綠色和平基金會（Greenpeace）發起活動，譴責科技公司使用聚氯乙烯（PVC，含致癌物且不可回收）和溴化阻燃劑（BFRs，與癌症及兒童大腦發育遲緩有關）。

綠色和平基金會對十四家規模最大的科技公司做排名，蘋果幾乎是墊底（第一名是Dell）。綠色和平基金會發起請願，並在蘋果專賣店抗議。

本文摘自《蘋果之道》

2007 年4 月，賈伯斯發表公開信《更環保的蘋果》（A Greener Apple）作為回應，宣布蘋果將在一年內逐步淘汰聚氯乙烯與溴化阻燃劑。

他也表示，為了讓蘋果已經採取的措施得到肯定，此後將每年發布永續報告。

工程團隊並未預料到賈伯斯的宣示。他們當時仍在使用聚氯乙烯與溴化阻燃劑製作硬碟、光碟機、處理器及其他零組件。團隊立刻召集所有關鍵部門主管開設戰情室。

當然，這些有毒材料並非來自蘋果高層，而是來自公司的數千家供應商。蘋果必須對供應商施壓，要求改善做法。

蘋果硬體工程主管約翰．特納斯（John Ternus）說：「我們不得不開始去找這些供應商，問他們：『好，你們的計畫是什麼？』所有供應商都說我們都是第一家來找他們的公司！」

最難處理的零件是電源線。當時蘋果出貨數百萬條，每條都使用聚氯乙烯塑膠。特納斯說：「聚氯乙烯對電源線來說幾乎是上天的恩賜，兼具阻燃與柔韌的特性。」

不過，蘋果與供應商最終還是成功調配出新配方，逐步淘汰聚氯乙烯與溴化阻燃劑。在2008 年底之前，如賈伯斯所說的履行承諾。

蘋果公司宣布約翰．特納斯（John Ternus）將接任庫克於2026年9月1日成為蘋果下一任執行長。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)