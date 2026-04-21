第一代iPhone發表會完全沒出包 賈伯斯還打電話給星巴克惡作劇要外帶四千杯拿鐵

2007 年1 月9 日，在舊金山的莫斯康會議中心，當時只有一百台手工組裝的iPhone 原型機，問題百出，功能不全。在光鮮亮麗的iPhone 背後，蘋果做了很多應急的改裝。每一部示範機都加裝微型視訊輸出板，好讓觀眾能透過大螢幕觀看操作過程。合作的電信公司AT&T（當時已併購 Cingular）則特地為這場發表會搭建一座臨時基地台。由於iPhone 初期電路系統不夠成熟，有時會斷訊，再重新連接，工程師乾脆把訊號強度顯示固定為永遠滿格。

iPhone原型機狀況多

為了這場演講，賈伯斯排練五天，但沒有一次是完全順利的。那些原型機不是通話中斷、網路斷線、當機，就是突然重啟。

工程師設計一條「黃金路徑」，也就是一套測試過的示範步驟，讓賈伯斯照著做。早期軟體很容易當掉，因此就像是在地雷區中走鋼索。到了壓軸那段，賈伯斯要播放音樂，展示來電時音樂會自動暫停，然後切換到地圖。「真教人膽顫心驚，」硬體經理尼廷．甘納特拉（Nitin Ganatra）表示：「說不定他會在主題演講的舞台上碰到某個從未出現的漏洞，而且剛好是我負責的環節。」

終於，iPhone 就要登場。

本文摘自《蘋果之道》 台下四千名與會者興奮不已，其中包括iPhone 團隊全體成員，還有安迪．赫茲菲德、比爾．亞特金森、史帝夫．沃茲尼克等1984 年麥金塔團隊的老戰友。當時的賈伯斯因癌症手術及後續藥物治療的影響，看起來相當消瘦。

「今天，我們要介紹三樣革命性的產品，」賈伯斯說：「第一是有觸控寬螢幕的iPod。第二是革命性的手機。第三是突破性的網路通訊裝置。」他每講一項，大螢幕上就跳出對應的圖示；每講一項，台下就歡聲雷動。

「一台iPod，一支電話，一個網路通訊器，」賈伯斯調皮的重複著：「一台iPod……一支電話……你們聽懂了嗎？這不是三個獨立的裝置！」

觀眾終於恍然大悟，全場瞬間陷入瘋狂。「這是一個裝置！我們叫它iPhone。」

賈伯斯打電話給星巴克

賈伯斯在台上撥打電話、傳送簡訊、撰寫郵件、把照片放大。他在手機有史以來最大的螢幕上播放音樂和影片。Safari 瀏覽器不像其他手機那樣只顯示陽春的「行動版」網頁，可顯示跟你在電腦螢幕看到的一模一樣的完整網站。電子郵件有完整的格式，包含圖片和附件。

賈伯斯從手機上的Google 地圖，找到最近的星巴克，點一下螢幕就撥了過去。員工接起電話時，他說：「我想要四千杯拿鐵外帶，謝謝。」沒錯，iPhone 第一通公開打出去的電話是一通惡作劇電話。

全場觀眾笑翻。

「開玩笑的，我打錯了！」賈伯斯說完便掛斷電話。（星巴克員工張漢娜後來表示：「一開始我就知道他在開玩笑。他的語氣溫文有禮。」）

iPhone 展現的技術令人嘆為觀止：環境光感應器會根據日照或陰暗處自動調節亮度；趨近感測器能偵測手機是否貼近臉部，會自動關閉螢幕以節省電力，並避免臉頰誤觸；傾角感測器則能偵測手機翻轉的角度，讓螢幕畫面永遠是正的。

結果，沒當機、沒出包。「我們準備三支備用機，」佛斯托爾說：「（賈伯斯）他一支都沒用到。」

這次展示太炫了，因此很少人注意到第一代 iPhone 缺少很多東西：前鏡頭、後鏡頭的變焦閃光燈或自動對焦、錄影、複製貼上、GPS、MMS（多媒體簡訊）、語音撥號。而且4GB 基本款綁AT&T 兩年合約要500 美元，這是黑莓和Palm 等競爭對手的兩倍。

但賈伯斯對 iPhone 信心十足，當天他還宣布一件事：公司要改名字。不再叫「蘋果電腦」，從今以後就叫「蘋果」。

（本文摘自《蘋果之道》作者：大衛．波格 譯者：林俊宏、黃瑜安、廖月娟、林子揚)