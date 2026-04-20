廠商合作提案酬勞誘人…網紅部落客選擇跟錢過不去：拒絕稀釋品牌價值

而且，存錢還有另一個重要的價値，就是賦予我們更多選擇的自由。

這一點，我在經營「閱讀前哨站」的過程中體會深刻。

本文摘自《情境智慧》

當品牌逐漸累積知名度之後，我陸續收到一些合作邀約。有些提案的酬勞非常誘人，可能一檔合作的費用就抵得上其他好幾檔的收入，但內容跟我的核心價値關聯不大。

如果我的財務狀況吃緊，很可能就會點頭答應，畢竟，誰會跟錢過不去？

但是，正因為我在創業之前，就先透過正職累積了一定的財務基底做為緩衝，我才擁有說「不」的權利。

我可以拒絕那些利潤豐厚、但會稀釋品牌價値的合作，也可以把時間和精力專注在那些我眞正認同、也能為讀者帶來實質幫助的事情上，這些長期累積的品牌資產，是再多錢也買不到的。

這讓我體會到，儲蓄所帶來的眞正價値，在於替未來的自己買下了選擇權。

因為這筆存款，你在面對抉擇時就不必被眼前的金錢壓力綁架，而能眞正去追求那些長期來看更重要的事。

（本文摘自《情境智慧》作者：瓦基（莊勝翔）)