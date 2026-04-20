拿竹子撲滿買樂高 前台積電主管坦承擁「1能力」：放到理財世界更驚人

在談怎麼花錢之前，我想先談談為什麼要存錢。我第一次理解這個觀念，是從一個沉甸甸的竹子撲滿開始的。

我是台東人，在我小時候，我爸在一間原住民藝文商店買了一個撲滿給我，是用山上的竹子取其中一截，旁邊挖個洞，就成了一個天然的存錢筒。

對年幼的我來說，那個長達三十公分的竹節幾乎就是一個小型保險箱，我每個禮拜把零用錢一枚枚塞進去，存了好幾年，看著它一天天變得更沉、聲音也愈變愈悶，那是我對「累積」最原始的體會。

本文摘自《情境智慧》

我至今還記得，當時的我非常想要一個很酷的樂高城堡玩具，常常在玩具店的櫥窗前流連忘返。

當我跟父母提起時，他們沒有直接說「不行」或「家裡沒錢」來打發我，而是帶著我一起去店裡確認玩具的標價，然後問我：「你的撲滿存到多少了？我們一起來算算看還要存多久。」

對樂高的期待成了我存錢的動力。每次搖晃撲滿，聽著銅板在裡面碰撞的聲音，我就知道自己離目標又近了一點。終於有一天，撲滿裝滿了，我請我爸用刀子把竹子劈開，那一瞬間，銅板像瀑布一樣傾洩而出，我買下了人生中第一組靠自己存錢而來的樂高。

透過長期的儲蓄累積所達成的成果，換取到我夢想中的東西的感覺，真的是非常美好。也讓我在童年時就理解到，所謂的延遲享樂，其實在於延後「我現在就要」的衝動，而不是延後快樂本身。

當你清楚知道自己眞正想要什麼，眼前的誘惑就不再那麼難以抵擋。這種能力放到理財的世界裡，更會產生驚人的效果，因為複利就像滾雪球，你愈早開始滾，雪球就愈大。

舉例而言，若我們以年化報酬率八%（這相當於股市大盤長期的平均表現）來計算：在二十五歲投入的一萬元，經過四十年的複利滾動，到了六十五歲會成長為二十一萬元；但若是等到三十五歲才投入同樣的一萬元，經過三十年的滾動，到了六十五歲卻只會變成十萬元。

同樣的本金，只因為晚了十年開始，最終的獲利結果就短少了一倍以上，這就是時間對複利的巨大影響。因此，盡早開始理財並讓時間為你工作，確實有它的必要性。

（本文摘自《情境智慧》作者：瓦基（莊勝翔）)